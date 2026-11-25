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أعلن ، الأربعاء، أن الجيش يعمل على رفع مستوى جاهزيته للعودة إلى القتال، بالتوازي مع تعزيز الدفاعات على طول الحدود وحماية التجمعات السكانية.وجاءت تصريحات زامير خلال زيارته للتدريب البري، حيث تابع مناورة عسكرية نفّذتها الكتيبة 50 التابعة للواء ناحال، بحضور عدد من كبار العسكريين.وقال زامير: "بعد ثلاث القتال، يعود الجيش الإسرائيلي إلى التدريب"، مؤكداً أن الجيش يواصل رصد التطورات والتهديدات في مختلف الساحات والاستعداد للتعامل معها وفقاً للمستجدات.وأشار إلى مشاركة جنود الكتيبة في العمليات العسكرية في وجنوب والضفة الغربية، مشيداً بأدائهم خلال السنوات الماضية.وفي ما يتعلق بالخطة العملياتية لعام 2027، أوضح زامير أن الجيش سيعمل على تخفيف الأعباء عن جنود الاحتياط بعد ثلاث سنوات من الحرب.وشدّد على أن التدريبات العسكرية لا تقتصر على استعراض القدرات، بل تهدف إلى اختبارها وتحديد نقاط الضعف ومعالجة أوجه القصور وتعزيز التعاون بين القوات، والاستفادة من الدروس المستخلصة من المعارك السابقة.