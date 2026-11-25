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أعلن 27 نائباً في مجلس نواب الشعب رفضهم الصيغة الحالية لمشروع لعام 2027، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية عليه، ومحمّلين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.واعتبر النواب، في بيان مشترك، أن المناقشات كشفت عن عمق الأزمة التي تعيشها واتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين، متهمين السلطات بالإصرار على مواصلة السياسات ذاتها رغم الإخفاقات المتراكمة.وشدّد الموقّعون على أن الأزمة تجاوزت الصعوبات الظرفية لتتحوّل إلى "أزمة خيارات وحكم ومسؤولية سياسية"، رافضين ما وصفوه بسياسة الإنكار والهروب من المسؤولية والتفرّد بالقرار وتغييب آليات الحوار والمحاسبة.كما انتقد النواب استمرار تهميش المناطق الداخلية والمعزولة في توزيع الاستثمارات والموارد، داعين إلى إعادة توجيه السياسات الحكومية بما يضمن العدالة بين المناطق وتكافؤ الفرص، محذّرين من تحميل المواطنين وحدهم كلفة الأزمة في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.وأكّد الموقّعون تمسّكهم بالدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، ورفضهم تحويله إلى أداة للمصادقة على قرارات معدّة سلفاً، مشدّدين على أنه "لا يمكن منح صك على بياض لمواصلة سياسات عمّقت الأزمات".ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه تونس تحديات مالية واقتصادية متزايدة، وسط نقاش بشأن قدرة تأمين الموارد اللازمة لتمويل نفقاتها من دون فرض أعباء ضريبية ومعيشية إضافية على المواطنين.