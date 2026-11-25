نفذت القوات ضربتين جويتين استهدفتا عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة سحول راوة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، ما أدى إلى تدمير الهدف بالكامل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، أن الضربتين نُفذتا بواسطة طائرات تابعة لقيادة طيران الجيش من طراز "CH5"، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع مركز والمراقبة الجوية في مكتب للقوات المسلحة.

وأوضحت أن الطائرات استهدفت عجلة مغطاة كانت تقل عناصر إرهابية، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات .

وفي سياق متصل، أعلن جهاز ، الأحد، ضبط أسلحة وعتاد داخل مخابئ تابعة لبقايا تنظيم "داعش" في ناحية ألتون كوبري بقضاء الدبس في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح الجهاز أن العملية استمرت يومين ونُفذت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن العثور على أسلحة وذخائر متنوعة مخبأة داخل أوكار التنظيم، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب العراقية "واع".

وتواصل القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول التنظيم، التي لا تزال تنشط في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار.

وكان قد استعاد عام 2017 جميع الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" خلال هجومه في صيف 2014، والتي كانت تمثل نحو ثلث مساحة البلاد.