اعتبر الكاتب الأميركي كليفورد ماي، في مقال نشرته صحيفة "Washington Times" الأميركية، أن المواجهة مع كشفت نقاط ضعف في المنظومة العسكرية الأميركية، مشيراً إلى أن التفوّق العسكري الذي تتمتع به منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل نحو 35 عاماً، لم ينجح دائماً في تحقيق انتصارات استراتيجية مستدامة.

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واستشهد ماي بتجربتي العراق وأفغانستان، مشيراً إلى أن نجحت في إسقاط نظام صدام حسين، إلا أن انسحاب قواتها عام 2011 أتاح لتنظيم "داعش" استعادة نشاطه والسيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية بحلول عام 2014. وفي أفغانستان، انتهى الوجود العسكري الأميركي الذي استمر عقدين بعودة حركة طالبان إلى السلطة.

إيران درست نقاط ضعف واشنطن

وبحسب الكاتب، أمضت القيادة نحو نصف قرن في دراسة نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة، وعملت على تطوير قدراتها لخوض مواجهة غير تقليدية، انطلاقاً من إدراكها صعوبة هزيمة واشنطن في حرب تقليدية.

وأشار إلى أن طهران بنت ترسانة صاروخية ضخمة، وحصّنت جزءاً منها داخل منشآت تحت الأرض، فيما تشير تقديرات منسوبة إلى الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ باليستي.

كما عمدت إيران إلى إنتاج مسيّرات منخفضة التكلفة بكميات كبيرة، وهو تطوّر يرى ماي أن المخططين العسكريين لم يدركوا أهميته بالشكل الكافي، رغم ما أظهرته الحرب في من قدرة هذه الأسلحة على تغيير طبيعة المعارك.

ورجّح الكاتب أن تكون طهران قد راهنت على عدم كفاية المخزونات الأميركية من الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى لخوض حرب تستمر أكثر من بضعة أسابيع.

مستقبل القواعد الأميركية

ولفت ماي إلى أن القواعد العسكرية الأميركية في ، التي أُنشئت لردع الخصوم، لم تكن محصّنة بما يكفي لمواجهة الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات.

وأضاف أن بعض هذه القواعد تعرّض لأضرار جسيمة قد تحول دون إعادة بنائها، مرجّحاً إقامة قواعد جديدة على مسافات أبعد من إيران، في حال وافق الكونغرس على تمويلها.

وأشار أيضاً إلى أن تهديدات ومخططات يُشتبه بارتباطها بإيران دفعت الولايات المتحدة إلى سحب طائرات من قاعدتين في بريطانيا.

وفي تقدير الكاتب، تراهن طهران على إطالة أمد المواجهة إلى حين تراجع الإرادة السياسية الأميركية في مواصلة الحرب، مستفيدة من تنامي الداخلية للانخراط في حروب طويلة الأمد.

بحاجة إلى استراتيجية للنصر

وفي موازاة المواجهة العسكرية، أشار ماي إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي انتقل إلى قاعدة عسكرية لم يُكشف عن موقعها إثر معلومات استخباراتية بشأن تهديدات إيرانية لحياته، يقود حملة مالية وعقوبات تهدف، إلى جانب الحصار البحري، إلى قطع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها القيادة الإيرانية.

ورأى الكاتب أن إسقاط النظام يمثّل النتيجة المثلى من وجهة نظره، فيما تشمل الأهداف الأخرى إضعاف قدرات إيران، والحدّ من نفوذها خارج حدودها، وإنهاء ما وصفه ببرامجها للأسلحة النووية.

وشدّد على ضرورة امتلاك الرئيس الأميركي استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ، تحدّد أهداف المواجهة والموارد العسكرية اللازمة لتحقيقها، والمدة المطلوبة لكي تؤتي الضغوط الاقتصادية نتائجها، فضلاً عن قدرة البحرية الأميركية على مواصلة الحصار.

من طهران إلى تايوان

وربط ماي نتائج المواجهة مع إيران بحسابات الصين تجاه تايوان، معتبراً أن عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في مواجهة طهران قد يؤثر في تقديرات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن القدرات العسكرية الأميركية وإرادة استخدامها.

وخلص الكاتب إلى أن التحدي أمام الولايات المتحدة لا يكمن في حجم القوة العسكرية التي تستطيع حشدها عند اندلاع الحرب فحسب، بل في قدرتها على استدامة هذه القوة وتحويلها إلى مكاسب استراتيجية، محذّراً من أن تخسر واشنطن صراعها مع الصين في القرن الحادي والعشرين، بعدما انتصرت في الحرب الباردة على الاتحاد السوفياتي في القرن الماضي.