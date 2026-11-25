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أعلن كاتس أن سياسة حكومته في تقوم على مواصلة اغتيال قادة حركة والمشاركين في هجوم السابع من تشرين الأول، وفرض السيطرة العسكرية على منطقة أمنية خالية من السكان والمنازل، تمتد على نحو 70% من مساحة القطاع.وجاءت تصريحات كاتس تعليقاً على إعلان اغتيال محمد أبو عوف، الذي وصفه بأنه رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في شمال قطاع غزة، مشيداً بالعملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك".وأوضح كاتس أن السياسة التي يقودها مع رئيس الوزراء تهدف إلى إقامة منطقة أمنية خالية من السكان والمباني، بذريعة حماية التجمعات السكنية ، مؤكداً استمرار الوجود العسكري فيها حتى نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، من دون تحديد جدول زمني أو توضيح مصير سكان تلك المناطق.وكان كاتس قد أعلن، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية في الماضي، أن الجيش يسيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، ويسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 70%.وأشار حينها إلى أن العمليات العسكرية باتت تقوم على إخلاء السكان والسيطرة على الأراضي والبقاء فيها، إلى جانب تدمير المنشآت فوق الأرض وتحتها، مؤكداً تمسّك الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الأمنية التي أقامتها في القطاع.