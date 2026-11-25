Advertisement

خيّمت حالة من الحزن على الأوساط والعربية، عقب الحريق الضخم الذي اندلع إثر انقلاب شاحنة محمّلة بالمواد البترولية الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، غربي .وأعلنت والسكان المصرية، الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الأولية للحادث إلى 30 قتيلاً و15 مصاباً، مشيرة إلى الدفع بـ39 سيارة إسعاف للمشاركة في عمليات الإنقاذ، ونقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقّي العلاج.ونعى شيخ أحمد ضحايا الحادث، مقدّماً التعازي إلى أسرهم، ومعرباً عن بالغ حزنه إزاء الفاجعة، ومتمنياً الشفاء للمصابين.وامتدت رسائل التضامن إلى عدد من ، ولا سيما ، حيث عبّر ناشطون من عن مواساتهم للشعب المصري ووقوفهم إلى جانب عائلات الضحايا.وفي موازاة رسائل التعزية، أثار الحادث موجة غضب على ، وسط انتقادات للرقابة المرورية واستنكار لانشغال بعض المارة بتصوير الضحايا بدلاً من مساعدتهم.كما طالب ناشطون السلطات المصرية بمراجعة إجراءات سير الشاحنات المحمّلة بالمواد الخطرة على الطرق العامة، خصوصاً خلال ساعات الذروة، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.