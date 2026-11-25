كشفت بيانات روسية مسرّبة عن مقتل ما لا يقل عن 349 عنصرًا من مجموعة "فاغنر" والفيلق الأفريقي الروسي في مالي، بين أيلول 2023 وأيلول 2026، في حصيلة تتجاوز التقديرات السابقة، وتكشف حجم الخسائر التي تكبدتها في منطقة الساحل.

وبحسب تحقيق نشرته مجلة "جون أفريك"، استندت الحصيلة إلى وثائق مسرّبة من هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (Rosstat)، بعدما تمكنت مجموعتان من قراصنة الإنترنت، هما "سايبر بارتيسانز" المرتبطة بالمعارضة البيلاروسية، و"سايلنت كرو" ذات الأصول ، من اختراق البيانات بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني، وتسريبها إلى وسائل إعلام دولية.

وتمكن صحفيو صحيفة "الغارديان" ، من خلال مراجعة قاعدة البيانات التي تضمنت شهادات وفاة، من إحصاء الخسائر الروسية في مالي خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة والمتطرفة. وتشكل هذه الحصيلة نحو 10% من إجمالي القوات الروسية المنتشرة في البلاد، وفق التقرير.

وأظهرت البيانات أن معركة تينزاواتين، في 27 2024، كانت الأكثر دموية للقوات الروسية، بعدما وقع مقاتلو "فاغنر" وجنود من الجيش المالي في كمين نصبته جبهة تحرير أزواد، ما أسفر عن مقتل 70 روسيًا، وفق السجلات، مقابل تقديرات سابقة تحدثت عن 84 قتيلًا.

كذلك، تكبد الفيلق الأفريقي الروسي خسائر كبيرة خلال الهجمات المتزامنة التي استهدفت ست مدن مالية في 25 نيسان الماضي، ونفذها تحالف ضم جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم . وأحصت البيانات مقتل 43 عنصرًا من الفيلق في ذلك اليوم.

في المقابل، رجحت "الغارديان" أن تكون الخسائر الفعلية أكبر من الأرقام المسجلة، بسبب ثغرات في توثيق البيانات، مشيرة إلى أن هيئة الإحصاء الروسية لم تسجل أي قتلى في مالي خلال آذار 2026، رغم تقارير تحدثت عن مقتل ثلاثة عناصر على الأقل من الفيلق الأفريقي في كمين قرب نامبالا خلال الشهر نفسه.