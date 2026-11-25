أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الملف بات في صلب المعركة السياسية الدائرة حول هوية الحكومة المقبلة، وسط خلاف متصاعد بين بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت بشأن احتمال استئناف والولايات المتحدة الضربات العسكرية على .

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وبحسب التقرير الّذي ترجمه " "، أمام أيزنكوت مهلة حتى منتصف كانون الأول لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما يسعى نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الحكومة بصفة مؤقتة عقب انتخابات تشرين الأول، إلى إقناع القوى السياسية بضرورة بقائه في منصبه.

وفي الوقت الذي يضغط فيه نتنياهو على الرئيس الأميركي لاستئناف الحرب، حذّر أيزنكوت ومسؤولون في المؤسسة الأمنية من أن رئيس الحكومة يغامر باتخاذ خطوات عسكرية غير محسوبة، قد تؤدي أيضاً إلى انهيار مفاوضات تشكيل الائتلاف.

وصعّد أيزنكوت انتقاداته لنتنياهو، متهماً إياه بطمس الخط الفاصل بين الأمن القومي ومصالحه السياسية الشخصية. وقال يوم الجمعة: "نحن في منطقة شديدة الخطورة. رئيس الحكومة المنتهية ولايته يتصرف بطرق لم نشهدها من قبل".

وأضاف، خلال اجتماع لحزبه في الكنيست يوم الاثنين: "لا أرى اليوم أي تهديد إيراني مباشر ووشيك يستدعي تحرك إسرائيل قبل تشكيل حكومة جديدة".

وردّ نتنياهو قائلاً: "إن من يقلّل من شأن هذه التهديدات ويتجاهلها يفعل ذلك لأسباب سياسية"، داعياً أيزنكوت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتيح بقاءه في منصبه ضمن اتفاق لتقاسم السلطة.

ويرى منتقدو نتنياهو أن تصعيده التهديدات العسكرية يهدف إلى الضغط على أيزنكوت للانضمام إليه في حكومة مشتركة، أو إفشال المفاوضات والذهاب إلى انتخابات جديدة، بعدما جرّدته نتائج انتخابات 27 تشرين الأول من الأغلبية النيابية.

وقالت أستاذة العلوم السياسية العبرية في القدس غايل تالشر إن هذه ورقة يمكن لنتنياهو استخدامها لتغيير الوضع الحالي من الناحية التكتيكية.

في المقابل، يؤكد مؤيدو رئيس الحكومة أن رغبته في استئناف الهجمات على إيران تستند إلى حسابات عسكرية أكثر منها سياسية.

وبحسب شخص مطلع على المداولات داخل مكتب نتنياهو، فإنه يضغط على ترامب للتحرك، لاعتقاده أن إيران تحاول إعادة بناء مخزونها من الصواريخ وترميم دفاعاتها الجوية، وأنها لن تكون أكثر عرضة للاستهداف مما هي عليه الآن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الوقت المناسب لضرب عدوك هو عندما يكون ضعيفاً"، مضيفاً: "إنه يريد حقاً استكمال ما بدأه في إيران. فهذا إرثه".

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو كثّف اتصالاته مع ترامب، وأوفد مبعوثين إلى البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية والقيادة المركزية الأميركية للدفع نحو هجوم جديد.

وكان نتنياهو قد طلب، قبل انتخابات 27 تشرين الأول، من رئيس الموساد رومان غوفمان التحضير لعملية سرية ضد إيران، من دون إبلاغ حكومته أو رئيس هيئة الأركان، وفق ما أوردته "واشنطن بوست" نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على المسألة. لكن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً نفى ذلك، واصفاً المعلومات بأنها "اتهام كاذب".

وفي السياق، أوفد نتنياهو غوفمان إلى واشنطن خلال الشهر الجاري للقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ونقل رئيس الموساد معلومات استخباراتية عن مساعي إيران لتطوير أسلحة كيميائية، وضغط لاستئناف الحرب، بحسب موقع "أكسيوس".

لكن الدعوات إلى التحرك العاجل لم تلقَ تأييداً واسعاً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين في قسم الأبحاث بالموساد قولهم إن نقاشات عدة أجريت مؤخراً لم تُظهر وجود حاجة فورية إلى عمل عسكري ضد إيران.

وأقرّ أيزنكوت بأن إيران لا تزال تشكل تهديداً لإسرائيل، لكنه اعتبر أن التعامل معه ممكن بوسائل أخرى غير الضربات الجديدة.

وقال: "أنا مطلع على الصورة الاستخباراتية، والتهديدات خطيرة جداً"، مشيراً إلى أن أخطرها يتمثل في مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، الذي يُعتقد أنه نجا من أسابيع من القصف والأميركي.

وأضاف أن "مخزون إيران البالغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، والذي لم يُدمّر أو يُنقل حتى الآن، هو ما ينبغي أن نركز عليه".

، لم يستبعد ترامب تنفيذ عمليات عسكرية إضافية، رغم ضغوط نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وقادة دول الخليج لإيجاد مخرج من الحرب. لكنه كرر أنه انتصر فيها، وأن إيران باتت على وشك الانهيار الاقتصادي.

وعندما سُئل يوم الخميس عن احتمال شنّ ضربات واسعة جديدة على إيران، أجاب ترامب، خلال عودته من الصين إلى واشنطن: "سأتحدث معكم في هذا الشأن بعد بداية العام"، مضيفاً: "لدينا متسع من الوقت".

مفاوضات تشكيل الحكومة تدخل مرحلة حاسمة

ويأتي الخلاف بشأن إيران فيما تدخل مساعي أيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة مرحلة دقيقة. ففي 8 تشرين الثاني، كلّفه الرئيس الإسرائيلي تشكيل الحكومة ومنحه 28 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً، لتصبح نهايتها في 20 كانون الأول.

ويمتلك تكتل أيزنكوت، المؤلف من أربعة أحزاب، 48 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، ما يدفعه إلى البحث عن شركاء لتأمين الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً.

ويبحث أيزنكوت ثلاثة خيارات: حكومة وحدة مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، أو ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة يتطلب تسوية بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، أو حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية التي فازت بـ19 مقعداً.

وقال أيزنكوت: "نريد تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة مستقرة تحظى باحترام أوسع شريحة ممكنة من الجمهور".

وبحسب محللين سياسيين، يكتسب خيار التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة زخماً، بعدما ابتعد بعض قادتها عن نتنياهو بسبب فشله في الحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية وتوسيعه.

وفي المقابل، أبدى بعض حلفاء أيزنكوت، ومن بينهم السابق أفيغدور ليبرمان، مرونة أكبر بشأن هذا الملف، ما قد يفتح الباب أمام تسوية.

ومساء الثلاثاء، أعلن حزب أيزنكوت التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، من دون الكشف عن تفاصيله، ليكون أول اتفاق يعلنه في إطار مساعيه لتشكيل الحكومة.

وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "لن تكون هناك حكومة أقلية، بل ستكون هناك حكومة ذات أغلبية يهودية"، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق شامل قد يحصل قريباً.

في المقابل، أعلن حزب "الديمقراطيون" اليساري، الذي يمتلك ثمانية مقاعد، تعليق مفاوضاته مع أيزنكوت، بسبب التقدم في المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

كما أفادت "كان" بتحقيق تقدم كبير في مفاوضات أيزنكوت مع حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة المتحدة).

أما تشكيل حكومة وحدة مع "الليكود"، فمن شأنه تأمين أغلبية واسعة، لكنه يتعارض مع هدف المعارضة المعلن بإخراج نتنياهو من السلطة، بعدما شغل رئاسة الحكومة نحو 19 عاماً من أصل السنوات الثلاثين الماضية.

وعقد المفاوضون اجتماعهم الثالث خلال أسبوعين مساء الاثنين، لبحث آليات تقاسم السلطة. وعادة ما تتضمن حكومات الوحدة تناوب قادة الأحزاب على رئاسة الحكومة، إلا أن حلفاء أيزنكوت يصرّون على أن يتولى المنصب أولاً.

وقالت تالشر إن نتنياهو لن يوافق على اتفاق من هذا النوع.

ويبقى أمام أيزنكوت خيار تشكيل حكومة أقلية، إذ يسمح القانون الإسرائيلي بتولي الحكومة السلطة بأقل من 61 مقعداً، شرط أن يصوّت لمصلحتها عدد من النواب يفوق عدد المعارضين. غير أن ذلك يتطلب دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت، وهو ما يعارضه بعض حلفائه.

وفي المقابل، صعّد نتنياهو خطابه ضد الأحزاب العربية، في ظل اتهامات لحزبه بتدبير توقيف ناشطين فيها يوم الانتخابات.

وقال يوم الاثنين: "إن حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب لا تستطيع محاربة الإرهاب. والحكومة التي تريد النضال من أجل مستقبل الدولة اليهودية لا يمكنها الاعتماد على أولئك الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية".

وفي حال فشل أيزنكوت في تشكيل الحكومة، فمن المرجح إجراء انتخابات جديدة، على أن يستمر نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى ذلك الحين.

الحرب مع إيران قد تعيد خلط الأوراق

ويشير التقرير إلى أن اندلاع حرب جديدة مع إيران قد يغيّر الحسابات السياسية بالكامل. ففي أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول 2023 التي قادتها حركة حماس، وافق أيزنكوت على الانضمام إلى حكومة الطوارئ الحربية برئاسة نتنياهو.

ويعتقد بعض أنصار رئيس الحكومة أن اندلاع أزمة جديدة، مثل استئناف الحرب مع إيران، قد يدفع أيزنكوت مجدداً إلى الانضمام إليه، كما حدث عقب هجمات تشرين الأول 2023.