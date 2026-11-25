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أصدر الرئيس السوري القانون رقم 4 لعام 2026، القاضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحرم المواطنين من حق التقاضي أو تستثني القرارات الإدارية من الرقابة القضائية.ويتيح القانون للمتضررين من القرارات الإدارية، التي كانت محصّنة بموجب تشريعات سابقة، اللجوء إلى المختص والطعن فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.ويستند القانون إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري الذي وقّعه في 13 آذار 2025، والتي تكفل حق التقاضي والدفاع والطعن في القرارات الإدارية.وكان السوري قد أقرّ مشروع القانون في 9 تشرين الثاني الجاري، فيما اعتبر رئيس المجلس العواك أن التشريع يعيد للسوريين حقاً حُرموا منه طوال 60 عاماً، ولا سيما في ما يتعلق بالطعن ببعض قرارات لجان الاستملاك.وكانت تشريعات سابقة، خلال حكم النظام السوري السابق، تمنح بعض اللجان والسلطات الإدارية صلاحية إصدار قرارات نهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء.ويأتي القانون ضمن جهود السلطات لإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية وإلغاء القوانين الاستثنائية التي قيّدت حقوق المواطنين خلال العقود الماضية.