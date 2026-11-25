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كشف لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية ، أن منظومة دفاعية تعتمد على تقنية الليزر تمكّنت من تدمير نحو ألف طائرة مسيّرة أوكرانية خلال شهرين.وأوضح الخبير العسكري الروسي ، في تصريحات لوكالة " "، أن المنظومة تعتمد على شعاع ليزر غير مرئي يتسبّب بأضرار حرارية في مكونات الطائرات المسيّرة، ما يؤدي إلى تعطيلها أو إسقاطها.وأشار كنوتوف إلى أن أبرز مزايا هذه التقنية تتمثل في استخدامها مقارنة بوسائل الدفاع الجوي التقليدية، فضلاً عن الحدّ من الخسائر المحتملة الناجمة عن هجمات المسيّرات.، أكّد تشيميزوف أن المنظومة دخلت مرحلة الخدمة القتالية التجريبية، بالتوازي مع استمرار عمليات التطوير والاختبار لمعالجة أوجه القصور، تمهيداً للانتقال إلى الإنتاج على نطاق واسع.ورغم القدرات التي تتحدث عنها ، لا تزال الأسلحة الليزرية تواجه تحديات مرتبطة بالظروف الجوية، إذ تتراجع كفاءتها في حالات الضباب والأمطار، ما يحدّ من فاعليتها الميدانية.