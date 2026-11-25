وجّهت هيئة محلفين كبرى في ولاية الأميركية تهمتين إلى توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير هاري، تتعلقان بحيازة صور توثق اعتداءات جنسية على أطفال، في قضية تتوزع التحقيقات فيها بين والفلبين.

ومن المقرر أن يمثل ماركل، البالغ 82 عاماً، أمام محكمة فدرالية في لوس أنجلوس خلال الأسابيع المقبلة لتلاوة التهم الموجهة إليه. وهو محتجز حالياً في ولاية فلوريدا، بعدما نزع سوار المراقبة الإلكتروني المفروض عليه ضمن شروط إقامته الجبرية.

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وبحسب لائحة الاتهام، عُثر بحوزته على أفلام تصوير تتضمن صوراً لاعتداءات جنسية على أطفال، فيما كشفت وثائق قضائية عن وجود مواد غير قانونية في الفلبين، حيث كان يقيم سابقاً، إضافة إلى مستودعين استأجرهما في لوس أنجلوس.

وأفاد المدعون العامون بأن عناصر الفدرالي ضبطوا عشرات الصور المحفوظة على شرائح وأفلام تصوير وضمن كتب.

وفي سياق متصل، قدمت السلطات الفلبينية الأسبوع الماضي شكاوى جنائية ضد ماركل في مدينة سيبو، حيث يُعتقد أنه أقام لأكثر من عام، وفق الإقليمي غرايم إلميدو.

وأوصت الشرطة بتوجيه تهمتين إليه بتوزيع مواد توثق اعتداءات جنسية على أطفال، وتهمة ثالثة بحيازتها، استناداً إلى القانون الفلبيني.

من جهتها، أعربت ميغان ماركل، التي انقطعت علاقتها بوالدها، الشهر الماضي عن شعورها بـ"ضيق شديد" إزاء الاتهامات الموجهة إليه.

ولم يصدر حتى الآن رد عن ماركل أو ممثليه القانونيين، علماً أن الاتهامات لا تعني صدور حكم بإدانته.