قُتل عنصران من وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز أمني في شمال شرقي ، في هجوم نسبته السلطات إلى تنظيم "داعش".

وأفادت " " باستشهاد عنصرين وإصابة 5، إثر انفجار الدراجة النارية المفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في الحسكة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في المحافظة مروان قوله إن الانفجار، الذي وقع في حي مشيرفة، نفذه تنظيم "داعش".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عن أن الهجوم شارك فيه 4 عناصر من التنظيم، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مع المهاجمين أسفرت عن "تحييد إرهابيين"، فيما فجر العنصران الآخران نفسيهما.