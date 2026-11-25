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قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز أمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في هجوم نسبته السلطات إلى تنظيم "داعش".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" باستشهاد عنصرين وإصابة 5، إثر انفجار الدراجة النارية المفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في الحسكة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في المحافظة مروان العلي قوله إن الانفجار، الذي وقع في حي مشيرفة، نفذه تنظيم "داعش".
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام سورية عن قوات الأمن أن الهجوم شارك فيه 4 عناصر من التنظيم، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مع المهاجمين أسفرت عن "تحييد إرهابيين"، فيما فجر العنصران الآخران نفسيهما.