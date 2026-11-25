أعلنت الرئاسة ، أنها تتوقع تنفيذ عملية واسعة لتبادل أسرى الحرب مع على عدة مراحل، وسط آمال ببدء تنفيذ الاتفاق نهاية نوفمبر الجاري أو مطلع ديسمبر المقبل.

وقال الرئاسة الأوكرانية، كيريلو بودانوف، خلال مشاركته في فعالية "حوار من أجل الوحدة"، إن عملية التبادل المرتقبة قد تشمل نحو ألف شخص أو أكثر، مشيراً إلى صعوبة تنفيذها دفعة واحدة.

وأوضح بودانوف، بحسب موقع " بوست"، أن عملية التبادل ستُنفذ على مراحل، تشمل كل منها مئات الأشخاص، مؤكداً أنه أجرى اتصالات مع الجانب الروسي، الأربعاء، بشأن الترتيبات المتعلقة بها.

كما أعرب عن أمله في عودة عدد من أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين لدى روسيا قبل نهاية العام الجاري، بمن فيهم أشخاص من منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

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من جانبه، أكد سكرتير مقر التنسيق لشؤون أسرى الحرب في ، دميترو أوسوف، استعداد بلاده لتنفيذ عملية تبادل واسعة النطاق مع روسيا.

وقال أوسوف، خلال زيارة إلى معسكر يحتجز أسرى حرب روساً، إن كييف تواصل العمل لاستعادة جميع مواطنيها المحتجزين لدى الجانب الروسي.

وأضاف: "استعدادنا للتبادل يبقى كما هو، ونحن منفتحون على خطوات ملموسة لإعادة المدافعين الأوكرانيين".

كما أكد أن ظروف احتجاز أسرى الحرب في أوكرانيا تتوافق مع أحكام القانون الإنساني الدولي، وفق قوله.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اتفاق مبدئي أُعلن عنه منتصف نوفمبر الجاري، عقب محادثات في وموسكو، بشأن عملية تبادل يُتوقع أن تكون الأكبر منذ اندلاع الحرب، وقد تشمل أكثر من ألف أسير من كل جانب.

ولا تزال الترتيبات النهائية للعملية قيد التنسيق، فيما لم يُعلن عن موعد محدد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى.

ضربات متبادلة وانقطاعات للكهرباء

ميدانياً، أعلن الرئيس الأوكراني، ، الأربعاء، أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في دنيبرو وزابوريجيا.

وفي المقابل، كشف عن استهداف القوات الأوكرانية قاعدة جوية روسية باستخدام الطائرات المسيّرة، دون أن يورد تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.