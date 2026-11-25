تواجه شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للحكومة الأميركية خطر تقليص عملياتها وتسريح أكثر من نصف موظفيها الميدانيين بحلول نهاية العام، في وقت تتصاعد فيه مخاطر الجوع في واليمن وجنوب السودان والصومال.

ونقلت عن ستة مصادر أن لم تؤكد تمويل الشبكة للسنة المالية التي بدأت في تشرين الأول، ما دفع العاملين إلى بدء إجراءات إغلاق طارئة، وسيحول دون إصدار تقرير الأمن الغذائي المقرّر في كانون الأول.

وبحسب المصادر، من المقرّر توجيه إخطارات إنهاء خدمة إلى عشرات الموظفين في الأول من كانون الأول، قبل 30 يوماً من انتهاء عملهم، فيما لا تتوافر تفاصيل عن موعد استئناف التمويل والتقارير أو إمكان إعادة توظيف المسرّحين.

ويُعدّ التقرير، وهو أحد ثلاثة تقارير تصدر سنوياً، أداة أساسية لتحديد المناطق الأكثر تضرراً من نقص الغذاء، ومساعدة وكالات الإغاثة وصانعي القرار على التدخل لمنع الوفيات، خصوصاً مع تزايد مخاطر المجاعة بفعل ظاهرة النينيو وخفض المساعدات.

وفي السودان وحده، يواجه نحو 19.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم خمسة ملايين عند مستوى الطوارئ، وفق ، فيما يستمر خطر المجاعة في مناطق، خصوصاً دارفور وكردفان الكبرى.