حذّر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، من أن سوء تقدير محدوداً قد يؤدي إلى تصعيد هائل للحرب في ، مقراً بأن الخلاف على الأراضي في شرق البلاد لا يزال عقبة رئيسية أمام التسوية.

وقال كوشنر، في مقابلة صحافية، إن المحادثات التي أجراها مع المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس الروسي وفريقه أظهرت أن قضية الأراضي وصلت "إلى طريق مسدود إلى حد ما".

وانتقد الموقف ، قائلاً إن أنفقت أكثر من 250 مليار دولار على شراء الوقود الأحفوري الروسي خلال النزاع. وأضاف أنه يعتقد أن ما دفعته لموسكو يفوق مساعداتها لكييف، "إذا كانت البيانات التي أطلع عليها صحيحة".

بالتوازي، انتقد الإيطالي أنطونيو تاياني الهجوم الأوكراني على سفن روسية في المياه الليبية، محذّراً من توسيع نطاق الحرب. وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن "انتهاك سيادة ليبيا كان خطأ"، وإن روما لم تتلقَّ إنذاراً مسبقاً بالعمليات، فيما اعتبرت كييف الهجوم عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس.

وتأتي هذه المواقف وسط استمرار الضربات المتبادلة، إذ أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تعرّض العاصمة لهجوم بصواريخ باليستية فجر الخميس، بينما قالت هيئة الأركان ، الأربعاء، إن ضربة على قاعدة جوية روسية ألحقت أضراراً بخمس طائرات.