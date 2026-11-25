قرر سلاح الجو نقل طائراته ليلاً إلى حظائر وملاجئ محصنة لحمايتها من أي هجمات محتملة بطائرات مسيّرة، وفق ما أفادت صحيفة "التايمز"، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى خطط لتركيب شباك مضادة للمسيّرات على الطائرات التي قد تظل مكشوفة في القواعد العسكرية، نظراً لافتقارها إلى حماية كافية.

استثمارات لتعزيز الحماية

في المقابل لم تؤكد هذه التقارير لكنها ذكرت في بيان أنها تتعامل مع "أمن قواعدنا ومعداتنا وأفرادنا بجدية بالغة"، وأنها "تعمل باستمرار على التكيف لمواجهة أي تهديدات محتملة"، حسب .

وقالت الوزارة إنها "تستثمر مبلغاً إضافياً قدره 470 مليون جنيه إسترليني (615 مليون دولار) لتعزيز الأمن في مواقع عسكرية، بما يشمل تحسين الحماية المادية وأنظمة المراقبة والقدرات المخصصة للتصدي للطائرات المسيرة".

كذلك أضافت أنه تم بالفعل استثمار نحو 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار أميركي) "في تكنولوجيا الطائرات المسيرة وأنظمة التصدي لها، كما فُرِضت قيود على المجال الجوي فوق 44 موقعاً دفاعياً حيوياً".

إذ حذر أعضاء في في تقرير الشهر الماضي، من أن القوات المسلحة بحاجة إلى تحقيق "تقدم هائل" لتكون على أهبة الاستعداد لأي هجوم محتمل قد تشنه على إحدى دول حلف شمال الأطلسي.

كما حذر رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في حزيران من أن هجوماً كهذا قد يقع بحلول 2030.

بدورها أصدرت البريطانية الثلاثاء تحذيراً للشركات العاملة في البلاد والتي تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات، من خطر التعرض لأعمال تخريبية روسية.

حوادث أمنية قرب قواعد عسكرية

جاء ذلك بعدما تدخلت القوات الأميركية في 13 تشرين الثاني إثر الاشتباه في نشاط غير مصرح به لطائرة مسيّرة فوق قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في لاكنهيث شرق البلاد، وهي إحدى القواعد الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأميركي في . فيما أكد الجيش الأميركي أنه "لم يتضرر أي من أفراد الطاقم، ولا أي طائرة، ولا أي بنية تحتية".

وفي 27 أيلول تدخلت الشرطة البريطانية إثر الإبلاغ عن "3 مركبات مشبوهة" قرب قاعدة فيرفورد (جنوب غرب) التي استخدمتها في حربها ضد .

هذا وأصبحت مسألة أمن القواعد العسكرية البريطانية في صلب الأحداث خلال الأشهر الأخيرة، في أعقاب عدة خروق أمنية، وفقاً لفرانس برس.