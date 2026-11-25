في هذا السياق، قال معهد سيجونغ الكوري الجنوبي في دراسة صادرة عنه، إنه منذ عام 2021، طورت صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وصواريخ باليستية قصيرة المدى جديدة، وصواريخ باليستية متوسطة المدى، وصواريخ كروز، ورؤوس حربية نووية تكتيكية، وفتحت الباب أمام إمكانية تسليح بعض أو كل هذه الأنظمة برؤوس نووية.كما سعت إلى تحديث قواتها البحرية بهدف بناء قوات نووية تكتيكية واستراتيجية تحت الماء قادرة على البقاء. علاوة على ذلك، أبدى أون اهتمامًا بتحديث قواته الجوية، الأمر الذي قد يمهد الطريق نحو امتلاك ثالوث نووي متكامل بري-بحري-جوي.هذه القدرات تخلق فائضًا محتملاً قد يُصعّب توجيه ضربة استباقية لنزع السلاح، بحسب دراسة المعهد، التي أشارت إلى أن نمو هذه القدرات، قد يعزز أيضًا قدرة الشمالية على التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد .