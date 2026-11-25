أعلنت ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا حادث انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية واشتعالها الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، إلى 31 وفاة و21 مصاباً.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى، فيما لا يزال 19 آخرون يتلقون العلاج من حروق متفاوتة الخطورة، بينهم حالات حرجة، مشيراً إلى نقل 9 مصابين إلى مستشفيات متخصصة في علاج الحروق.

المشاهد الأولى لحريق اندلع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية.. والرئيس المصري يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين، ومتابعة تداعيات الحادث. #سوشال_سكاي #مصر #الوراق #الجيزة #الطريق_الدائري https://t.co/EouYDKjyH8 — عربية (@skynewsarabia) November 25, 2026 Advertisement

وشاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين، بالتزامن مع تفعيل خطة طوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.



من جهتها، باشرت التحقيق في الحادث، وأمرت بأخذ عينات للتعرف على الجثامين مجهولة الهوية، فيما كشفت التقديرات الأولية عن تفحم 27 مركبة، مع استمرار حصر الخسائر وتحديد أسباب الحادث.