أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
المشاهد الأولى لحريق اندلع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية.. والرئيس المصري يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين، ومتابعة تداعيات الحادث.
#سوشال_سكاي
#مصر
#الوراق
#الجيزة
#الطريق_الدائري https://t.co/EouYDKjyH8— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) November 25, 2026
المشاهد الأولى لحريق اندلع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية.. والرئيس المصري يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين، ومتابعة تداعيات الحادث.
#سوشال_سكاي
#مصر
#الوراق
#الجيزة
#الطريق_الدائري https://t.co/EouYDKjyH8