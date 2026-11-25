حثّ الرئيس الأميركي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، على عدم "توسيع الحرب" في ، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما الأربعاء في مقر إقامة في ولاية فلوريدا.

وجاء في بيان وزعه "ناقشنا أيضا أهمية تجنب روسيا اتخاذ أي إجراءات من شأنها، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك بعد أسبوع واحد من اجتماعات ترامب مع الرئيسين الروسي والصيني شي جين بينج خلال جولته الآسيوية.