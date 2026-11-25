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حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما الأربعاء في مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا.
وجاء في بيان وزعه البيت الأبيض "ناقشنا أيضا أهمية تجنب روسيا اتخاذ أي إجراءات من شأنها، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن".
جاء ذلك بعد أسبوع واحد من اجتماعات ترامب مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج خلال جولته الآسيوية.