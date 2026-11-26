انضم عدد كبير من عناصر "كتائب " إلى اللواءين 72 و79 في قوات "الحشد الشعبي"، المرتبطين بالفصيل نفسه، خلال دخول القوات الحكومية العراقية أخيراً إلى منطقة جرف الصخر، بحسب تقرير لمشروع التهديدات الحرجة ومعهد دراسة الحرب (CTP-ISW)، نقلاً عن وسائل إعلام .

وكانت القوات الاتحادية، بما فيها اللواءان 72 و79، قد دخلت في 20 تشرين الثاني إلى جرف الصخر، التي منعت "الكتائب" القوات الحكومية من دخولها لأكثر من عقد، بعدما كشف تحقيق حكومي تورط الفصيل في عمليات تهريب نفط في المنطقة.

غير أن مصدراً أمنياً أكد لوسائل إعلام عراقية أن دخول القوات الحكومية "لم يغيّر ميزان القوى" في المنطقة، وأن "الكتائب" لا تزال تسيطر عليها، فيما كشفت مصادر مطّلعة لوسيلة إعلام أخرى أن العملية الحكومية شكّلت غطاءً لدمج ألفي عنصر من الفصيل، ممن يعملون خارج إطار "الحشد"، في اللواءين المذكورين.

تحايل على مطلب نزع السلاح

ورأى التقرير أن دمج هؤلاء العناصر قد يندرج ضمن مساعي رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي للموازنة بين المطالب الأميركية بنزع سلاح الفصائل، وإصرار "الكتائب" على الاحتفاظ بسلاحها، عبر نقل بعض مقاتليها إلى وحدات في "الحشد" يسيطر عليها الفصيل. لكنه شدد على أن هذا النقل لا يقلّص التهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون على المصالح الأميركية، لأن ألوية "الحشد" الخاضعة لفصائل مدعومة من تتلقى أوامرها من لا من رئيس الحكومة.

مواقع جديدة غرب الأنبار وكربلاء

وأشار التقرير إلى أن "الكتائب" استغلّت أيضاً الانسحاب الجزئي من جرف الصخر لإقامة مواقع جديدة ونقل معدات عسكرية إلى غرب محافظتي الأنبار وكربلاء، استعداداً لاحتمال استئناف الضربات الأميركية على إيران.

ويتوافق ذلك مع ما كشفه سابقاً عضو في المكتب السياسي لـ"منظمة بدر" عن مسودة اتفاق مكتوبة بين الزيدي وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، تقضي بإعادة نشر بعض ألوية الفصيل من جرف الصخر إلى القائم في محافظة الأنبار.

ولفت التقرير إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران هدّدت خلال الأسابيع الأخيرة، ووضعت خططاً وفق التقارير، لاستهداف المصالح الأميركية إذا استأنفت وإسرائيل ضرباتهما على إيران، مرجّحاً أن تكون هذه الفصائل قد استخدمت طائرتين مسيّرتين لمراقبة السفارة الأميركية في بغداد في تشرين الأول، بهدف ردع عن ضرب إيران.