أعلن تحالف تقوده شركة "إلدريدج" الأميركية، ويضم مؤسسات استثمارية وشركة حكومية أميركية، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على الأصول الدولية لشركة الروسية "لوك أويل"، في صفقة تستهدف نقل محفظة الشركة خارج إلى ملكية أميركية وشركاء.

وبحسب " إندبندنت"، يضم التحالف شركة "إلدريدج" التي يقودها الملياردير تود بوهلي، إلى جانب مؤسسة التمويل التنموي الأميركية الدولية (DFC)، وشركة "كاتينا" للاستثمار القابضة ومقرها ، وشركة "إكستيلوس بارتنرز".

وتشمل الصفقة الاستحواذ على "لوك أويل إنترناشيونال" (Lukoil International GmbH)، وهي الشركة التي تدير أصول "لوك أويل" خارج روسيا، بما في ذلك عمليات والمصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من المنشآت في عدد من الدول.

ويُقدّر حجم العمليات الإنتاجية المرتبطة بالمحفظة بنحو 350 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، فيما تشير تقارير إلى أن الأصول تشمل عمليات في نحو 11 دولة، ضمن سلسلة تمتد من استخراج النفط والغاز إلى التكرير والتوزيع.

وتقوم الصفقة على مبادلة أسهم، إذ سيقدّم التحالف أسهماً مقيدة في "لوك أويل" وشركات روسية أخرى مقابل الاستحواذ على كامل أسهم الشركة الدولية، من دون تحويل دفعات نقدية مباشرة إلى روسيا. كما ستحصل مؤسسة التمويل التنموي الأميركية الدولية على حصة في الملكية نيابة عن .

وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستُحفظ المقابل المالي في حساب خاضع لقيود لمدة خمس سنوات أو إلى حين رفع ، فيما يُفترض أن تنفصل الأصول بصورة كاملة عن الشركة الروسية الأم عند إتمام الصفقة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، إلى جانب استيفاء الشروط التنظيمية وإجراءات إتمام الصفقة، ما يعني أن الاستحواذ لم يصبح نهائياً بعد.

ويأتي الاتفاق في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على "لوك أويل" منذ تشرين الأول 2025، والتي دفعت الشركة إلى البحث عن مشترين لأصولها الخارجية، في مسار بيع شهد محاولات واتفاقات سابقة لم تستكمل.