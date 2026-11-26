تضغط إدارة الرئيس الأميركي على الكونغرس للموافقة على تمويل إضافي لشراء كميات كبيرة من الذخائر، بهدف تعويض النقص الذي أصاب المخزونات العسكرية الأميركية خلال الحرب مع ، محذّرة من أن عدم توفير الأموال المطلوبة قد يترتب عليه أعباء مالية ضخمة، فضلاً عن احتمال تراجع مخزون أسلحة أساسية.

وبحسب تقديرات الأميركية (البنتاغون)، قد تتجاوز التعويضات المترتبة على إلغاء عقود التسليح 10 مليارات دولار، على أن تُدفع لشركتي "آر تي إكس" و"لوكهيد مارتن". وتشمل العقود صواريخ جو-أرض بعيدة المدى من طراز (JASSM)، إلى جانب صواريخ اعتراضية لمنظومات "باتريوت"، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وجاءت هذه الأرقام في مذكرة رفعها مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض إلى الكونغرس، دعا فيها إلى تسريع الإنفاق العسكري وزيادة إنتاج مجموعة من الصواريخ التي استُخدمت بكثافة خلال العمليات العسكرية في . وتكتسب هذه الأسلحة أهمية إضافية بالنسبة إلى ، باعتبارها جزءاً من قدراتها المطلوبة لمواجهة أي صراع محتمل في منطقة المحيط الهادئ.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تمرير التمويل ضمن مشروع إنفاق مؤقت يُفترض أن يحل محل التشريع الجاري، الذي تنتهي صلاحيته في 11 كانون الأول. غير أن هذه الخطوة تواجه تحدياً، إذ إن قوانين التمويل المؤقت تفرض عادة قيوداً على إطلاق برامج إنتاج جديدة أو رفع وتيرة التصنيع.

تعويضات ضخمة تثير الجدل

تتجاوز قيمة التعويضات المحتملة، وفق تقديرات البنتاجون، ما دفعته المؤسسة العسكرية في حالات سابقة لإلغاء برامج تسليح كبرى. فقد بلغت كلفة إنهاء برنامج "أنظمة القتال المستقبلية"، الذي قُدّرت قيمته بنحو 160 مليار دولار، قرابة مليار دولار قبل نحو 15 عاماً.

لكن هذه التقديرات لم تحظَ بإجماع. فقد أعرب تود هاريسون، الباحث البارز في معهد "أميركان إنتربرايز" والمتخصص في شؤون الدفاع، عن شكوكه بشأن حجم المبالغ المطروحة، مشيراً إلى أن الأرقام لا توضح بالضرورة قيمة الالتزامات الفعلية، وقد تكون جزءاً من مسعى للضغط على المشرعين لدفعهم إلى إقرار التمويل. كما رأى أن تمرير الطلب ضمن مشروع الإنفاق المؤقت يبدو أمراً غير مرجح.

وكانت شركات دفاعية كبرى، من بينها "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" و"نورثروب جرومان"، قد أبرمت خلال الأشهر الماضية اتفاقات مع البنتاجون لرفع إنتاج الصواريخ ومكوّناتها. وتتضمن هذه التعاقدات بنوداً تضمن تعويض الشركات عند إنهائها، فيما تعكس قيمة الرسوم المقدرة حجم الالتزامات المالية المرتبطة بها، وفق أشخاص مطلعين على المباحثات.

وتتيح العقود الممتدة لسنوات لشركات الصناعات الدفاعية توسيع منشآتها وزيادة قدرتها على التصنيع، لكنها تجعل توفير الاعتمادات المالية في السنوات اللاحقة مسؤولية إضافية تقع على عاتق الكونغرس.

مخاوف من تراجع مخزون الصواريخ

ولا تقتصر تداعيات عدم إقرار التمويل على الجانب المالي، إذ حذّر مكتب الإدارة والموازنة من انعكاساته المحتملة على إنتاج الأسلحة. ووفق تقديراته، قد تتقلص أعداد صواريخ (JASSM) المنتجة بفجوة تصل إلى 347 صاروخاً.

كذلك، قد ينخفض عدد صواريخ (SM-3 Block IIA) التي ستتمكن من شرائها من 136 صاروخاً إلى 12 فقط، في حين قد يتعذر تحقيق الأهداف المحددة لإنتاج صواريخ "توماهوك".

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع مساعي ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 500 مليار دولار، وسط انتقادات متكررة من بيت هيجسيث لشركات تصنيع الأسلحة، على خلفية التأخر في تسليم المعدات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي المقابل، أوضح مكتب الإدارة والموازنة أن قيمة رسوم الإلغاء الواردة في تقديراته تمثل السقف الأعلى المحتمل للتعويضات، وقد تخضع للتغيير، خصوصاً أن العقود المعنية لم تُستكمل إجراءاتها بعد.

من جهتها، أعلنت "لوكهيد مارتن" أنها خصصت استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار حتى عام 2030 بهدف تسريع عمليات التصنيع وزيادة الإنتاج، فيما لم تعلق شركة "آر تي إكس" على هذه التقديرات، ولم يصدر عن البنتاجون رد فوري.