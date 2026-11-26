ذكرت صحيفة تلغراف أن أخطرت نحو 100 ألف من جنود الاحتياط بالاستعداد لاحتمال استدعائهم للحرب، في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش وقدراته الردعية.

ووفقا للصحيفة، جاء الإخطار عبر رسائل أُرسلت للمرة الأولى منذ الحرب الباردة إلى أفراد الاحتياط الإستراتيجي، وهم المحاربون القدامى الذين تركوا الخدمة العسكرية مؤخرا ولا يزالون ملزمين بالاستدعاء في الظروف الاستثنائية.

وطلبت الرسائل، التي أُرسلت إلى فروع القوات المسلحة الثلاثة بتوقيع من قادة كل فرع، من أفرادها تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وتقديم معلومات عن وظائفهم الحالية ومهاراتهم. كما عرضت عليهم فرصا للتطوع في التدريبات والمناورات، مثل مناورة "المدافع الثابت" لحلف ( ) المقرر إجراؤها في الربيع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع إن الرسائل أرسلت إلى قدامى المحاربين في "خطوة عملية لتعزيز الجاهزية والردع بما يساعد على الحد من خطر الصراع".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التهديدات الروسية، إذ أطلقت -الأسبوع الماضي- صواريخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه بولندا، على بعد نحو 96 كيلومترا فقط من موقع كان يجري فيه تدريبات عسكرية بقيادة .

وأكد وزير شؤون المحاربين القدامى كالفين بيلي إن "الرسائل لا تعني أن جنود الاحتياط على وشك التعبئة. إنها مجرد إجراء إداري جيد للتأكد من أننا نعرف كيفية الاتصال بالأشخاص المؤهلين ومتابعة أحدث المعلومات بشأن مهاراتهم وخبراتهم".

وقد أطلقت الحكومة البريطانية قسما جديدا على موقعها الإلكتروني ليتمكن الناس من معرفة مزيد من المعلومات عن "الاحتياطي الإستراتيجي" وما يترتب على ذلك بالنسبة لهم ولأسرهم.

بدوره، شدد البريطاني ويس ستريتنغ -في وقت سابق- على ضرورة أن تكون بلاده مستعدة للحرب في غضون ألف يوم، موضحا أن المتحدة يجب أن "تكون مستعدة للقتال مع حلفائها والانتصار".

وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الجيش البريطاني أدنى مستوياته منذ الحروب النابليونية، إذ لا يتجاوز عدد أفراده في الخدمة الفعلية 73 ألفا.

وخلال العام الماضي، أوصت المراجعة الحكومية الإستراتيجية للدفاع بإعادة التواصل مع أفراد الاحتياطي الإستراتيجي من أجل الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم عند الحاجة.