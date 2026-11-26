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رفضت إيران الاتهامات الإسرائيلية لها بتطوير أسلحة كيماوية، وشبَّهت ذلك بمحاولة تكرار سيناريو «حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير الولايات المتحدة غزوها العراق في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.
ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إيران «في طور تطوير أسلحة كيماوية»، بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خصوصاً مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».
ودخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية كانون الثاني المقبل تقريباً.
وعبَّر ترامب عن خشيته على «النصر» من جهة تمويل الحرب، وأمل في ألا يعمل الديمقراطيون على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».