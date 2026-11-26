رفضت الاتهامات لها بتطوير أسلحة كيماوية، وشبَّهت ذلك بمحاولة تكرار سيناريو «حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير غزوها في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.

ووصف ، عباس عراقجي، ما ذكره ، يسرائيل كاتس، أن إيران «في طور تطوير أسلحة كيماوية»، بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خصوصاً مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».

ودخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي، ترمب، بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية كانون الثاني المقبل تقريباً.

وعبَّر عن خشيته على «النصر» من جهة تمويل الحرب، وأمل في ألا يعمل على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».