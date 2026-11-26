أعلن ووزير الدفاع ، في بيان مشترك، اغتيال ندى، الذي وصفاه بأنه مسؤول ملف الاقتصاد والتعليم في حركة بقطاع غزة.

وقال البيان إن العملية تأتي ضمن سلسلة اغتيالات استهدفت أخيراً عناصر وقادة في الحركة، زاعماً مقتل نحو 80 عنصراً من حماس خلال الشهر الأخير.

وتوعّد وكاتس بمواصلة الاغتيالات، معتبرَين أنه "لا يوجد أي عنصر أو قيادي بمنأى عن الاستهداف".