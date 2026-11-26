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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، اغتيال خالد أبو ندى، الذي وصفاه بأنه مسؤول ملف الاقتصاد والتعليم في حركة حماس بقطاع غزة.
وقال البيان إن العملية تأتي ضمن سلسلة اغتيالات استهدفت أخيراً عناصر وقادة في الحركة، زاعماً مقتل نحو 80 عنصراً من حماس خلال الشهر الأخير.
وتوعّد نتنياهو وكاتس بمواصلة الاغتيالات، معتبرَين أنه "لا يوجد أي عنصر أو قيادي بمنأى عن الاستهداف".