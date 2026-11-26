تدرس بولندا إنشاء منطقة حظر جوي على امتداد حدودها الشرقية مع بحلول مطلع عام 2027، فيما طرحت على (الناتو) إمكانية اعتراض الصواريخ الروسية فوق الأراضي ، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من امتداد الهجمات الروسية إلى المجال الجوي للحلف.

وبحسب " إندبندنت"، تأتي هذه المقترحات في أعقاب سلسلة من الحوادث التي شهدت دخول صواريخ وطائرات مسيّرة روسية إلى الأجواء البولندية خلال الهجمات على أوكرانيا في 23 و24 تشرين الثاني.

وقال نائب البولندي تشيزاري تومشيك إن منطقة الحظر الجوي المقترحة ستغطي نطاقاً يمتد لأكثر من 10 كيلومترات من الحدود الشرقية للبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الإجراءات ذات الصلة بحلول أواخر كانون الأول أو مطلع كانون الثاني.

وأوضح أن المنطقة ستدعم إجراءً جديداً أُدخل إلى منظومة الدفاع البولندية، يتيح للطيارين تحديد الأهداف الجوية والتعامل معها استناداً إلى بيانات الرادار ومعلومات استخباراتية من الحلفاء، إضافة إلى معايير تشمل الارتفاع والسرعة، من دون الحاجة إلى التعرف البصري المباشر على الهدف.

وفي موازاة ذلك، قال البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في 25 تشرين الثاني، إن إسقاط الصواريخ الروسية فوق الأراضي الأوكرانية، بناءً على طلب كييف، قد يشكل عملاً من أعمال الدفاع عن النفس.

وكانت وارسو قد طرحت إمكانية اعتراض للصواريخ الروسية فوق أوكرانيا خلال اجتماع لسفراء الحلف في بروكسل في 23 تشرين الثاني، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المناقشات. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول أبدت دعمها للمقترح، لكن النقاشات لا تزال في مراحل أولية ولم يُتخذ أي قرار.

وفي المقابل، قال تومشيك إن الناتو لا يدعم المقترح، نظراً إلى التعقيدات التي قد يترتب عليها، مشيراً إلى أن مناقشات سابقة استبعدت هذا النوع من الترتيبات.

وسبق لبولندا أن أسقطت طائرات مسيّرة روسية دخلت مجالها الجوي خلال هجوم واسع على أوكرانيا في 10 أيلول 2025، في أول مواجهة من هذا النوع ينفذها عضو في الناتو ضد أهداف جوية روسية منذ بدء الحرب الشاملة.

ضرب مصفاتي نفط في

وفي تطوّر ميداني آخر، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاتي "سيزران" و"كويبيشيف" في مقاطعة سامارا الروسية خلال هجوم نفّذ ليل 25 تشرين الثاني.

وقال هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجوم أُجري بالتنسيق مع حركة مقاومة تعمل داخل روسيا، وأدى إلى اندلاع حريق وأضرار في وحدات معالجة النفط الأساسية ووحدات أخرى وخزانات في المصفاة الثانية، فيما اندلع حريق واسع أيضاً في مصفاة سيزران.

وتقع المصفاتان على مسافة تقارب 100 كيلومتر من بعضهما، ونحو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية الروسية.

اعتقال متهم بالتخطيط لاغتيال قائد أوكراني

وفي مدينة خميلنيتسكي، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية اعتقال عنصر سابق في القوات المسلحة يُشتبه في تخطيطه لاغتيال قائد في قوات العمليات الخاصة، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية الروسية.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، كان المشتبه به قد زرع عبوة ناسفة في سيارة قرب المبنى الذي يقيم فيه القائد المستهدف، وكان يعتزم تفجيرها باستخدام جهاز تحكم عن بعد، فيما كانت سيارة ثانية مجهّزة بكاميرا لتصوير العملية.

وأضاف الجهاز أن المشتبه به اعتُقل على مسافة أمتار من موقع التفجير المفترض، أثناء استعداده لتفعيل العبوة، واتُّهم بالخيانة العظمى في ظل الأحكام العرفية، وهو محتجز من دون كفالة ويواجه عقوبة السجن المؤبد في حال إدانته.