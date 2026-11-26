أُغلقت كافة مدارج الدولي، باستثناء واحد، موقتاً ليل الأربعاء، إثر انحراف طائرة شحن تابعة لشركة "فيديكس" عن مدرج الهبوط، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وتدخلت فرق الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد، فيما أعلنت الشركة أن الطائرة واجهت "مشكلة عند الهبوط"، مؤكدة سلامة طاقمها وتنسيقها مع المسؤولين المكلفين بالتحقيق.

ويأتي الحادث بعد نحو ثلاثة أشهر من انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن مدرج آخر في ميامي، في حادث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأرض.