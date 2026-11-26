لم يعد تمدّد الحوثيين في اليمن مجرد تطوّر مرتبط بالحرب الداخلية، بل بات، وفق تحليل نشره موقع "Modern Diplomacy"، عاملاً مؤثراً في حسابات أمن الطاقة والتجارة الدولية، مع تزايد قدرتهم على تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وصادرات النفط ، ما يضع الصين أمام ضرورة إعادة تقييم خياراتها الاستراتيجية.

ويشير التقرير إلى أن المكاسب التي حققها الحوثيون على امتداد الساحل لليمن، إلى جانب الهجمات المتكررة على المدن والمنشآت النفطية السعودية والملاحة في البحر الأحمر، حوّلت الجماعة إلى قوة عسكرية قادرة على التأثير في حركة الطاقة والتجارة العالمية، رغم محدودية الاقتصاد اليمني والانقسامات الداخلية.

ويبرز موقع باب المندب أهمية هذا التطور، باعتباره ممراً يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويصل قناة السويس بالمحيط الهندي، ما يجعل أي تهديد له يتجاوز نطاق النزاع اليمني إلى مصالح الدول التي تعتمد على طرق التجارة البحرية، وفي مقدمتها الصين.

ويرى التقرير أن بكين تحتاج إلى التعامل بحذر مع علاقاتها بكل من السعودية والحوثيين، إذ تمثل مورداً أساسياً للطاقة وشريكاً اقتصادياً مهماً، فيما بات الحوثيون طرفاً لا يمكن تجاهله في أمن البحر الأحمر. ويعتبر أن الحفاظ على موقع متوازن بين الطرفين، بعيداً عن الانخراط في اصطفافات إقليمية أو أهداف عسكرية، قد يتيح للصين لعب دور في الحوار.

ويشير التقرير إلى أن السعودية طلبت في أيلول 2026 مساعدة دبلوماسية صينية للحد من الهجمات الحوثية، معتبراً أن علاقات بكين مع الرياض وإيران قد توفر أساساً للمشاركة في جهود الوساطة، لكنها لا تعني أن الصين قادرة على إنهاء الصراع، في ظل امتلاك الحوثيين بنية عسكرية وتمويلية ومصالح سياسية خاصة بهم.

ويضع التقرير المخاطر التي تواجه طرق الطاقة الصينية ضمن شبكة أوسع من الممرات البحرية، تشمل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق ملقا، ويرى أن الاستراتيجية المستدامة ينبغي أن تقلل الاعتماد على الممرات المعرضة للصراعات، لا أن تعمّق هذا الاعتماد.

ممرات برية بديلة

ومن بين الخيارات التي يطرحها التقرير تعزيز أهمية ممر يمتد من شينجيانغ الصينية عبر قرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، وصولاً إلى بحر قزوين، ثم أذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا.

ويشير التقرير إلى أن هذا المشروع، الذي اقترحه مركز ANBOUND البحثي في بكين، لا يقتصر على خط السكك الحديدية بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان، بل يتضمن منظومة أوسع من النقل والطاقة والاستثمارات الصناعية والتجارة، بهدف توفير طريق باتجاه الغرب أقل اعتماداً على الممرات البحرية في .

ويضيف أن أعمال البناء على القسم القرغيزستاني من السكك الحديدية الصينية-القرغيزية-الأوزبكية بدأت على نطاق واسع في حزيران 2025، فيما شهد أحد الأنفاق اختراقاً في أيلول 2026. لكن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا المسار يتطلب معالجة تحديات تتعلق بالإجراءات الجمركية، واختلاف قياسات السكك الحديدية، وقدرات الموانئ على بحر قزوين، والتمويل والتنسيق السياسي بين الدول.

تنويع مصادر النفط والغاز

وفي موازاة تطوير الممرات البرية، يدعو التقرير الصين إلى توسيع علاقاتها النفطية والغازية مع دول الأميركتين، بما يعزز تنوع مصادر الإمدادات ويحد من تركّز الواردات في مناطق جغرافية محددة.

ويشير إلى أن تعزيز التعاون مع البرازيل وغويانا والولايات المتحدة قد يوفر بدائل إضافية، رغم ما قد يترتب على هذه الشحنات من رحلات أطول وتكاليف نقل أعلى، فضلاً عن القيود المرتبطة بقناة بنما والعوامل السياسية.

ويعتبر التقرير أن توزيع الإمدادات بين مناطق جغرافية ومسارات نقل وشركاء مختلفين، إلى جانب العقود طويلة الأجل والاحتياطيات الاستراتيجية والدعم المالي والدبلوماسي، قد يخفف من تأثير الأزمات الإقليمية على واردات الصين.

وفي ما يتعلق بالتجارة النفطية مع ، يلفت التقرير إلى معضلة تواجه بكين، إذ إن تُعد من كبار منتجي الطاقة، لكنها أيضاً المنافس الاستراتيجي للصين، ما قد يعرّض التجارة بينهما لضغوط سياسية. ويرى أن استمرار التعاملات التجارية في مجال الطاقة قد يحافظ على مصالح اقتصادية مشتركة، داعياً إلى الفصل بين المنافسة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي الممكن.

ويطرح التقرير مقاربة مماثلة للعلاقات الصينية اليابانية، معتبراً أن الخلافات الأمنية لا ينبغي أن تؤدي إلى إضرار طويل الأمد بالمصالح المشتركة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي.

التحول إلى الطاقة غير الأحفورية

ويعتبر التقرير أن تعزيز المرونة المدى لا يقتصر على تغيير مسارات النقل أو تنويع العلاقات الدبلوماسية، بل يتطلب أيضاً تحولاً في أنماط استهلاك الطاقة.

وفي هذا السياق، يدعو إلى تطوير مجتمع قائم على الهيدروجين، بهدف تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى قدرة الصين الصناعية في مجال الطاقة المتجددة ومعدات الكهرباء على توسيع إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتطوير تقنيات تخزينه واستخدامه.

ويطرح استخدام الهيدروجين في القطاعات التي يصعب تحويلها إلى الكهرباء، مثل صناعة الصلب والكيماويات والتكرير والنقل الثقيل، باعتباره أحد المسارات الممكنة لتقليل تعرض الاقتصاد الصيني لتقلبات إمدادات النفط والغاز العالمية.

ويخلص التقرير إلى أن توسّع الحوثيين يسلط الضوء بصورة أكبر على هشاشة خطوط الإمداد الخارجية للصين، رغم امتلاكها واحدة من أكبر المنظومات الصناعية والتجارية في العالم، معتبراً أن تعزيز الممرات البرية، وتنويع الشراكات في مجال الطاقة، والحفاظ على التعاون الاقتصادي مع القوى الكبرى، وتطوير تقنيات الطاقة الجديدة، ستكون عوامل أساسية في تحديد قدرة الصين على مواجهة المخاطر الجيوسياسية خلال العقود المقبلة.