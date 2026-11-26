أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " " ، أن كل طفل في سيحصل على سهمين في شركة "سبيس إكس" لأنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي التي يديرها، متعهدا بهدية تزيد قيمتها على 18 مليار دولار.

وكتب في منشور مقتضب على إكس أن الأطفال سيحصلون على سهم واحد من الشركة وسهم آخر منه شخصيا، من دون تقديم تفاصيل.

وقالت "سبيس إكس" في وقت سابق أمس إنها ستساهم بسهم واحد من أسهمها العادية من الفئة (إيه) المصدرة حديثا لكل حساب نشط مما يطلق عليها حسابات ، مضيفة أن ماسك سيقدم شخصيا عددا من الأسهم يماثل العدد الذي تتبرع به الشركة. وحسابات ترمب هو برنامج مصمم لمنح المولودين بين عامي 2025 و2028 حصة في سوق الأسهم ومساعدتهم على تكوين ثروة منذ سن مبكرة.

ولم ترد "سبيس إكس" بعد على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تبرعات ماسك من أسهم الشركة ستكون مرتبطة ببرنامج حسابات ترمب أو ستخضع لأي نوع من فترات التجميد.

ويوجد حوالي 72 مليون طفل دون سن 18 عاما في الولايات المتحدة. وختمت أسهم "سبيس إكس" التعاملات عند 127.44 دولار أمس الأربعاء، ما يجعل قيمة التعهد مقدرة بنحو 18.35 مليار دولار.