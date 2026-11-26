يواجه الكونغرس الأميركي، مع انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، اختباراً حاسماً لمدى جديته في استعادة صلاحياته الدستورية في شنّ الحروب، بعد سنوات من التصويت على قرارات رمزية لتقييد الحروب الرئاسية غير المرخّصة، وفي مقدمها الحرب على ، وفق مقال تحليلي نشره موقع "وور أون ذا روكس" الأميركي.

وأشار المقال إلى أن الكونغرس أقرّ "قرار صلاحيات الحرب" في سبعينيات القرن الماضي متجاوزاً فيتو الرئيس ريتشارد نيكسون، لتقييد استخدام القوة العسكرية من دون موافقته، لكن المحكمة العليا قضت عام 1983 في قضية "تشادها" بعدم دستورية "الفيتو التشريعي" ما لم يُعرض على الرئيس للتوقيع، ما جعل هذه القرارات عملياً أشبه بـ"بيانات صحافية" ما لم تحظَ بأغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو.

39 قراراً بشأن إيران

ووفق المقال، قدّم أعضاء الكونغرس 89 قراراً من هذا النوع منذ 1983، وفرضوا التصويت على 45 منها، فيما استأثرت العمليات العسكرية غير المرخّصة لإدارة الرئيس في إيران بالحصة الأكبر، بـ39 قراراً جرى التصويت على 15 منها. وفي سابقة تاريخية هذا العام، أقرّ المجلسان أحد هذه القرارات، لكن مجلس الشيوخ رفض لاحقاً قرارات أخرى وسط ضغوط من الإدارة على الجمهوريين، فيما قال السيناتور توم تيليس إن القرار الأخير "لا يذهب إلى الرئيس، إنه مجرد بيان من الكونغرس".

سلطة المال والقضاء

ورأى المقال أن الكونغرس يملك أدوات أقوى، أبرزها "سلطة المال"، عبر إدراج بنود في قوانين الموازنة تمنع تمويل الحرب على إيران، كما فعل في فيتنام وكمبوديا عام 1973، وأنغولا عام 1976، والصومال عام 1993، أو رفض طلب تمويلاً إضافياً للحرب. كما يمكنه الطعن قضائياً في تجاهل ترامب للقرار الذي أُقرّ، عبر تشريع يتيح للكونغرس بصفته المؤسسية مقاضاة الرئيس، وهو ما اقترحه النائبان غريغوري ميكس وجون لارسون.

ولفت إلى أن الاختبار الأول سيكون في 11 كانون الأول، موعد نفاد تمويل الحكومة، إذ يحتاج الجمهوريون إلى أصوات الديمقراطيين، ما يمنح الأخيرين ورقة لفرض بند يقيّد تمويل الحرب، وهو ما يطرحه سيناتورات بينهم كريس فان هولين، المنافس لتشاك شومر على زعامة الأغلبية، مع ما يحمله ذلك من خطر إغلاق حكومي.

بالهيمنة لا بالدستور

وأوضح المقال أن 73 من أصل 89 قراراً قُدّمت خلال ولايتَي ترامب، بقيادة ديمقراطية ودعم جمهوري محدود من أمثال راند بول وتوماس ، لكنه اعتبر أن العامل الأعمق لتفسير سلوك الكونغرس هو التزامه بالحفاظ على الهيمنة الأميركية العالمية، إذ يتساهل مع تجاوزات الرئيس حين تخدم هذا الدور، ويتحرك لتقييده حين يبدو أنه ينحرف عنه، مستشهداً بتحرّك الكونغرس لعرقلة سحب القوات من أفغانستان وسوريا وكوريا الجنوبية وألمانيا، ومنع الانسحاب من حلف شمال الأطلسي من دون موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.

واستشهد المقال بتصريحات القيادة الديمقراطية، إذ قال رئيس مجلس النواب المقبل حكيم جيفريز عند اندلاع الحرب إن "إيران جهة سيئة ويجب مواجهتها بقوة"، فيما شدّد شومر على أن مواجهة "أنشطة إيران الخبيثة" تتطلب "القوة الأميركية والحزم"، معتبراً أن ذلك يعكس إجماعاً حزبياً على اعتبار إيران خصماً يجب إخضاعه.

وخلص إلى أن الكونغرس قد يتخذ خطوات أكثر تشدداً ضد الحرب على إيران، لكن ذلك لا يعني بالضرورة رغبة في انتزاع صلاحيات الرئيس على نطاق أوسع، متسائلاً: "هل يريد الكونغرس حقاً استعادة صلاحياته في الحرب كما يدّعي، أم أنه يمارس مجرد استعراض للمواجهة؟".