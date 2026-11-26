أعلنت قيادة قوات الحدود بدء تنفيذ توجيه القائد العام للقوات المسلحة بإغلاق المعابر غير الرسمية، مشيرة إلى وجود توجيهات بتوحيد إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان مع بقية منافذ البلاد.

وأكد قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي تنفيذ إجراءات واسعة لضبط الحدود، موضحاً أن قواته تتولى مسؤولية 600 كيلومتر من الحدود العراقية مع .

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وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد بصورة كبيرة من عمليات التسلل والتهريب وعبور العمالة بصورة غير قانونية إلى داخل ، مشيراً إلى تحقيق مستويات عالية من ضبط الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران.



وأوضح السعيدي أن قوات الحدود تتحمل مسؤولية تأمين نحو 600 كيلومتر من الحدود العراقية ، من دون وجود قوات أخرى تشاركها هذه المسؤولية، مبيناً أن العمل يجري وفق منظومة متكاملة تعتمد التقنيات الحديثة والدعم المستمر.

وأشار إلى أن مسؤولية قيادة قوات الحدود تتركز في تأمين الشريط والحرم الحدودي، فيما تتولى تشكيلات الجيش والحشد الشعبي وشرطة المحافظات وحرس الإقليم مهامها في المناطق الخلفية، لافتاً إلى أن القيادة تعمل ضمن ست مناطق تغطي الحدود العراقية، بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية.



وبيّن أن شرطة الجمارك تمثل عمقاً أمنياً مهماً للحدود، وتشكل مرتكزاً أساسياً في المنافذ الحدودية، مؤكداً وجود تنسيق استخباري وأمني موحد بين القطعات والتشكيلات المعنية لضمان ضبط الحدود الدولية.



وأكد قائد قوات الحدود أن العراق حقق مستويات مثالية في ضبط حدوده لم يسبق تسجيلها في تاريخ الدولة العراقية.



وفي ما يتعلق بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الأخيرة بشأن مكافحة تهريب في شركة نفط ، أكد السعيدي أن قيادة قوات الحدود باشرت تنفيذ التوجيهات الخاصة بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية.



ولفت إلى أن مسؤولية قوات الحدود تقتصر على تأمين الشريط الحدودي، في حين تقع مسؤولية إدارة المنافذ على عاتق هيئة المنافذ الحدودية، مشيراً إلى وجود جهود وتوجيهات لتوحيد مركزية إدارة المنافذ في إقليم كردستان مع بقية المنافذ الحدودية في البلاد.