وافقت شركة " " للأزياء السريعة عبر الإنترنت على دفع 100 مليون دولار لتسوية اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بتضليل ملايين المستهلكين بشأن مواعيد الشحن وتقييمات المنتجات وممارسات الموردين ومصدر المواد المستخدمة في ملابسها، بحسب إذاعة "WRNJ" الأميركية.

واتهمت اللجنة الشركة بممارسات تجارية خادعة وغير عادلة، شملت تصعيب حل مشكلات المشتريات على الزبائن، وعدم الوفاء بوعود الشحن، وإخفاء التقييمات السلبية، وإطلاق ادعاءات غير مثبتة حول سلسلة التوريد.

مكتب حماية المستهلك في اللجنة كريستوفر موفاريج: "اجتذبت شي إن المستهلكين بوعود الملابس الميسورة والتوصيل السريع والتعامل مع موردين حصلوا على تقييمات أعلى من المتوسط في معايير عمالة الأطفال والعمل القسري. لكن في الواقع، ضلّلت الشركة ملايين المستهلكين بشأن منتجاتها ومورديها ومصداقية تقييمات زبائنها، وفاقمت الضرر بجعل الحصول على خدمة العملاء أمراً بالغ الصعوبة".

5 موظفين لمليون طرد يومياً

ووفق الشكوى، روّجت الشركة لشحن سريع وموثوق، لكن عشرات آلاف الزبائن أفادوا بتلقي طلباتهم متأخرة أياماً أو أسابيع أو أشهراً، فيما لم يتسلّم بعضهم مشترياتهم إطلاقاً، من دون تزويدهم بالإشعارات القانونية المطلوبة عن التأخير. وتشحن "شي إن" نحو مليون طرد يومياً إلى ، لكنها لم تكن توظّف حتى أيلول 2025 سوى خمسة موظفين لخدمة العملاء للرد على الاتصالات الهاتفية من المستهلكين الأميركيين، من دون نشر رقم هاتفهم على موقعها.

واتهمت اللجنة الشركة أيضاً بإخفاء التقييمات السلبية بشكل ممنهج ونشر التقييمات الإيجابية، وبإطلاق ادعاءات غير مثبتة حول خط منتجات "evoluSHEIN"، الذي روّجت له على أنه صادر عن موردين حصلوا على تقييمات مرتفعة في تدقيقات تتعلق بعمالة الأطفال والعمل القسري، من دون أن تقدّم أي تدقيق يدعم ذلك.

قطن "أميركي" من

كما شككت الشكوى في ادعاءات الشركة حول مصدر القطن، إذ تبيّن أن بعض القطن المعلن أنه مزروع في الولايات المتحدة مصدره الصين، فيما تعذّر تحديد مصدر القطن في منتجات أخرى.

وبموجب التسوية المقترحة، ستدفع "شي إن" 100 مليون دولار لتعويض المستهلكين المتضررين، وستُمنع من تضليل الزبائن بشأن مواعيد الشحن، وإخفاء التقييمات السلبية، والتقصير في خدمة العملاء، وإطلاق ادعاءات مضلّلة حول تدقيق الموردين أو تتبّع المنتجات. وصوّتت اللجنة بأغلبية صوتين مقابل لا شيء على رفع الشكوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية في وسط ، على أن تصبح التسوية ملزمة قانونياً بعد موافقة قاضٍ فيدرالي عليها.