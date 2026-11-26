أعلنت السلطات في تايلاند، وقوع انفجار في منشأة نفطية رئيسية بالعاصمة بانكوك.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الانفجار، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ودعا مكتب منطقة بانج نا السكان القاطنين بالقرب من موقع الحادث إلى إخلاء المنطقة، من دون أن يحدد سبب الانفجار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلة على تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الانفجار، في حي بشرق العاصمة التايلاندية، بانكوك.