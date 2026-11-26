حذّر الأدميرال الأميركي المتقاعد مارك مونتغومري من أن والصين وإيران وكوريا الشمالية تنسّق مواردها العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية بشكل متزايد لتحدي الغرب على جبهات متعددة، معتبراً أن دفعت ثمن تجاهلها دروس ساحة المعركة في حربها على ، وذلك في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة/راديو الحرية".

ومونتغومري، الذي خدم 32 عاماً في البحرية الأميركية وتقاعد عام 2017، قاد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الخامسة في الأسطول السابع من كانون الثاني 2013 حتى تشرين الأول 2014، ويشغل حالياً منصب المدير الأول لمركز الابتكار السيبراني والتكنولوجي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وعاد أخيراً من زيارتين إلى أوكرانيا والشرق الأوسط.

"ستارشيلد" ورقة ضغط على زيلينسكي

واعتبر مونتغومري أن تقييد خدمة "ستارشيلد" للاتصالات الفضائية في أوكرانيا جرى عمداً "بطلب من الحكومة الأميركية" للضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقبول تنازلات إقليمية، مشيراً إلى أن بوتين يستغل ذلك لتصعيد الحرب الهجينة ضد أوروبا عبر الهجمات السيبرانية والتضليل والهجمات بالمسيّرات، وحتى التفجيرات والحرائق في مصانع بإستونيا وبولندا، لإقناع أوروبا الشرقية بأن حلف شمال الأطلسي لن يكون حاضراً للدفاع عنها.

"محور المعتدين" و700 حالة تعاون

وقال إن كييف "تقاتل أربع دول"، موضحاً أن كتاباً شارك في تأليفه بعنوان "محور المعتدين" وثّق ما لا يقل عن 700 حالة تعاون عسكري واقتصادي وتكنولوجي بين الدول الأربع. فإيران زوّدت روسيا بآلاف المسيّرات من طراز "شاهد" ومخططات تصنيعها، التي تطوّرت إلى طرازات "غيران-2" و"غيران-4" و"غيران-5"، فيما قدّمت كوريا الشمالية 12 ألف جندي خلال هجوم كورسك و6 ملايين قذيفة مدفعية وهاون، بينما تدعم الصين الاقتصاد الحربي الروسي وتزوّده بالإلكترونيات الدقيقة لصنع الصواريخ.

إيران: "خنق اقتصادي" بعد فشل تغيير النظام

وفي ، رأى مونتغومري أن وشركاءها العرب وإسرائيل يواجهون إيران وروسيا والصين، وبدرجة أقل كوريا الشمالية، مرجّحاً أن تكون موسكو وبكين قد زوّدتا طهران بمعلومات استخباراتية لتحسين دقة هجماتها على القواعد الأميركية والبنى التحتية العربية.

واعتبر أن النظام صمد لأن الحملة الأميركية انطلقت بهدف خاطئ هو تغيير النظام "من دون خصم مسلح على الأرض"، لافتاً إلى أن الحرب تحوّلت إلى حملة "خنق اقتصادي" عبر الحصار البحري والعقوبات، مع تدفق النفط العربي عبر ممر جنوبي قرب عُمان بمستويات تتجاوز ما قبل 28 شباط، وتوقف النفط الإيراني بالكامل. وتوقّع أن يلجأ الحرس الثوري "قريباً" إلى ضرب الشركاء العرب لدفع واشنطن إلى تغيير سلوكها.

40 يوماً وتوقفت الحملة

وأشار مونتغومري إلى أن إيران استخدمت مسيّرات "شاهد" بفعالية على مسافات قصيرة ضد البحرين والكويت وقطر وشرق ، لأن الغرب لم يتعلّم من تجربة أوكرانيا في استخدام أنظمة اعتراض أرضية للمسيّرات، كاشفاً أن زيلينسكي عرضها على واشنطن صيف 2025، لكنها ردّت بأنها لا تحتاج إليها.

وقال: "سأذهب إلى حد القول إن سبب توقف الحملة الجوية عند 40 يوماً هو عجزنا عن إسقاط تهديد المسيّرات بشكل كافٍ في الخليج"، مضيفاً أن ذلك "كان يمكن تجنّبه تماماً لو تعلّم الجيش الأميركي من الجيش الأوكراني".

وختم بأن الحرب في أوكرانيا قرّبت أعضاء "محور المعتدين" من بعضهم بشكل لم يكن متخيّلاً قبل خمس سنوات، مشيراً إلى أن روسيا يُزعم أنها زوّدت الصين بتقنيات إخماد ضجيج الغواصات، ودرّبتها على الإنزال الجوي، فيما حصلت كوريا الشمالية على ما يوصف بتكنولوجيا فضائية، "لكننا نعرف جميعاً أنها تكنولوجيا صواريخ باليستية عابرة للقارات".