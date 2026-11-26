أثار سقوط صواريخ كروز روسية على الأراضي البولندية، وتسلّل طائرة مسيّرة عبر الحدود بعد أيام، مخاوف متزايدة من امتداد الحرب في إلى أراضي ، ومن أن تكون تتعمّد ذلك، وفق تعليق تحليلي نشرته منظمة "أكليد" لرصد النزاعات المسلحة.

ورجّح محلل شؤون في المنظمة أن "تواصل موسكو اختبار دفاعات ، وتصعيد الضغط على الدفاعات الجوية البولندية، وتعطيل الطيران المدني وبثّ الخوف في أوروبا، مع تجنّب أي خطوة يمكن نسبها إليها بوضوح".

وأشار التعليق إلى أن ثلاثة صواريخ كروز روسية من طراز "Kh-101" سقطت في بولندا في 20 تشرين الثاني، قبل أن تدخل طائرة مسيّرة الأجواء البولندية عمداً بعد ثلاثة أيام وتعود إلى أوكرانيا، معتبراً أن الحادثتين قد تكونان اختباراً محسوباً للدفاعات البولندية ولمدى الحلف بتعهداته.

من المسيّرات إلى الصواريخ

ولفت التعليق إلى أن بولندا تواجه انتهاكات متكررة لأجوائها منذ 2025، بلغت ذروتها في أيلول من ذلك العام مع دخول 19 مسيّرة يُشتبه بأنها روسية، وفق بيانات "أكليد". ورغم تراجع هذه الحوادث عام 2026، فإن استخدام صواريخ كروز في تشرين الثاني يشير إلى مرحلة قد تكون أكثر خطورة في امتداد الحرب.

رسالة إلى "تحالف الراغبين"

واعتبر التعليق أن هذه الحوادث جزء من حملة الحرب الهجينة الروسية المتصاعدة ضد الجناح الشرقي لأوروبا، مشيراً إلى أن توقيتها مقلق، إذ سقطت الصواريخ قرب نوفا ديبا، حيث كان "تحالف الراغبين" يجري مناورات، ما يعني أن موسكو لا تختبر ردود الحلف فحسب، بل توجّه تحذيراً مباشراً إلى بولندا ودول أوروبية أخرى من أن دعم أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة.

وتأتي الحوادث بعد استفزازات روسية على الحدود البولندية مع كالينينغراد مطلع تشرين الثاني، إذ أفادت وسائل إعلام بولندية بإحباط مخطط روسي لتنفيذ هجوم تحت "راية زائفة" يوقع إصابات جماعية ويُنسب إلى أوكرانيا، بهدف دفع وارسو إلى سحب دعمها لكييف. ورأى التعليق أن موسكو تستهدف بشكل ممنهج دولة تُعدّ داعماً صلباً لأوكرانيا وممراً رئيسياً للمساعدات العسكرية إليها.

ستة أشهر من الاستفزازات

وتوقّع التعليق استمرار توغّل المسيّرات وانتهاك الأجواء خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يزيد المخاوف على الطيران المدني والسلامة في المناطق الحدودية، ولا سيما مقاطعتي بودكارباتسكي ولوبيلسكي اللتين تمر عبرهما الإمدادات، محذّراً من أن صعوبة التمييز بين التوغّلات المتعمّدة والعرضية ستعقّد ردّ وارسو، وقد ترفع خطر سوء التقدير والتصعيد.