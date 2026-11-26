رفضت الحكومة السودانية، الأربعاء، مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستضافة حوار شامل لإنهاء الحرب، مطالبة باستبعاد أديس أبابا من أي ترتيبات لاستضافة المحادثات أو تسهيلها، بدعوى افتقارها إلى الحياد.

وأكدت الحكومة المدعومة من الجيش، في بيان نشرته وكالة "سونا"، أن حياد واحترام سيادة شرطان أساسيان للحوار. واستندت إلى اتهامات سابقة لإثيوبيا بدعم وانطلاق مسيّرات من أراضيها لاستهداف السودان، داعية إلى تحقيق مستقل، ومشدّدة على أن يحدد السودانيون مكان الحوار وجدول أعماله والجهة الميسّرة.

وكان آبي أحمد قد دعا الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى محادثات تستضيفها إثيوبيا، تمهيداً لعملية سياسية وتشكيل تتولى استعادة والإشراف على . وتعهد بالحياد، من دون تحديد موعد أو آلية لوقف إطلاق النار، أو توضيح ما إذا كانت الهدنة ستسبق المفاوضات.

وفي المقابل، رحّبت بالمبادرة حكومة السلام الانتقالية التابعة لتحالف "تأسيس"، الذي يضم قوات الدعم السريع، وأبدت استعدادها للمشاركة، كما رحّب بها تحالف "صمود"، داعياً إلى عملية سلام شاملة بقيادة سودانية.

ميدانياً، تعرّضت الدمازين والروصيرص في إقليم النيل الأزرق لهجمات بمسيّرات مساء الثلاثاء. وأعلنت مبادرة حصيلة أولية بلغت 14 قتيلاً و15 جريحاً من المدنيين، فيما أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" بمقتل 19 مدنياً وإصابة 20 آخرين.

وقالت المجموعة إن الهجمات طالت أيضاً سد الروصيرص ومنشآت توليد الطاقة، وحمّلت قوات الدعم السريع المسؤولية، بينما اتهمت مبادرة المجتمع المدني كلاً من الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، مطالبة بتحقيق مستقل.