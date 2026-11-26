ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منجم ذهب في إلى 13 قتيلا، في حين لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن غمرت مياه الفيضانات أنفاقا للتعدين إثر هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته فرق البحث والإنقاذ اليوم الخميس.

وقالت الشرطة المحلية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الاثنين على منطقة بوغور في إقليم جاوة الغربية أدت إلى فيضان نهر قريب، مما تسبب في اندفاع المياه إلى موقع تعدين ومحاصرة العمال داخله.

وأوضح قائد شرطة جاوة الغربية، اللواء هينغكي، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن 26 عائلة أبلغت عن فقدان أقارب لها عقب الحادث.

وأضاف أن الضحايا حوصروا داخل نفقين منفصلين للتعدين غير القانوني، مشيرا إلى أنه يُعتقد أن 19 شخصا كانوا داخل النفق الأول، و7 أشخاص داخل النفق الثاني.

صعوبات عمليات الإنقاذ

من جهتها، أعلنت رئيسة فرق البحث والإنقاذ، ديسيانا كارتيكا باهاري، في بيان، مقتل 13 عاملا، في حين لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه صعوبات ميدانية، من بينها ضيق حفر التنقيب التي يصل عمقها إلى نحو 100 متر وضعف الإضاءة وانزلاق التضاريس.

وقالت إن "جميع الجهود تُبذل مع مراعاة الظروف الميدانية وإيلاء الأولوية لسلامة الأفراد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ".

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، هندرا روخماوان، إن 11 عاملا تمكنوا من الخروج سالمين قبل أن تغمر مياه الفيضانات آبار المنجم الاثنين.

وأضاف أن السلطات لم تتلق بلاغات عن وجود عمال محاصرين إلا يوم الثلاثاء، أي بعد يوم من وقوع الحادث.

وتقع منطقة بوغور على بُعد نحو 70 كيلومترا جنوبي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتضم أنشطة كبيرة لتعدين الذهب.

وتتكرر حوادث المناجم في ، وهي أرخبيل غني بالموارد المعدنية، لا سيما في مواقع التعدين غير المرخصة التي غالبا ما تتسم بضعف إجراءات السلامة وعدم الالتزام بها.