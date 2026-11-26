رصد "معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي" (ASPI) في نشرته الدورية "خطوط الصدع" سلسلة تطورات تعيد رسم المشهد الأمني في آسيا والمحيط الهادئ، من توسّع انتشار القوات الأميركية في كوريا الجنوبية خارج شبه ، إلى ظهور أول سفينة لخفر السواحل الكوري ، وفشل التوصل إلى مدونة سلوك في بحر الجنوبي، وصولاً إلى سباق المعادن في جزر كوك.

قوات كوريا تتجاوز شبه الجزيرة

وأشار التقرير إلى أن القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أعلنت في 23 تشرين الثاني نشر مفرزة من المروحيات الهجومية والخدمية التابعة لفرقة الطيران القتالي الثانية في اليابان لتدريبات بالذخيرة الحية، لافتاً إلى أن هذه القوات، التي مثّلت منذ تأسيسها التزاماً أميركياً بالدفاع عن كوريا الجنوبية، باتت تنتشر بشكل متزايد خارج شبه الجزيرة، كما حصل حين نُشرت بطارية دفاع جوي في بين آذار وتشرين الثاني 2025، ومشاركة وحدات منها في مناورات "باليكاتان" في الفلبين بين نيسان وأيار الماضيين.

خفر سواحل كوري شمالي للمرة الأولى

ولفت التقرير إلى أن صحافيين من صحيفة "جونغ آنغ إلبو" الكورية الجنوبية صوّروا في 16 و17 تشرين الثاني سفينة كورية شمالية بيضاء تحمل عبارة "خفر السواحل" قرب جزيرتي جانغجاي وسوك، تراقب قوارب صيد صينية، في سابقة لبيونغ يانغ التي توزّعت مهام خفر السواحل فيها تاريخياً بين البحرية ووزارة الأمن الاجتماعي وسلطات الموانئ. واعتبر أن ذلك يتسق مع إصلاح القطاع الأمني الذي أعلنه الزعيم كيم جونغ أون في آذار، محذّراً من أنه قد يعقّد إدارة النزاعات البحرية حول "خط الحدود الشمالي"، ويمنح بيونغ يانغ أداة جديدة لتأكيد مصالحها البحرية في البحر الأصفر في مواجهة بكين وسيول.

بحر الصين الجنوبي: لا اتفاق

وأوضح التقرير أن القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اختُتمت في مانيلا في 17 تشرين الثاني من دون اتفاق على مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، متجاوزة المهلة البالغة ثلاث سنوات التي حُددت مع الصين عام 2023، رغم إعلان وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو الاتفاق مبدئياً على نحو 80% من النص. وتمحورت الخلافات حول الطابع الملزم للمدونة، ونطاقها الجغرافي، والقيود على المناورات مع قوى خارجية، وقواعد بناء الجزر وعسكرتها، في ظل رفض الصين حكم التحكيم الصادر عام 2016، فيما تنتقل رئاسة الرابطة إلى سنغافورة عام 2027.

كما قررت القمة الإبقاء على تمثيل ميانمار بممثلين غير سياسيين، مع فتح الباب لعودة تدريجية إذا أحرز المجلس العسكري "تقدماً ملموساً"، وهو ما وصفه الأخير بالقرار "غير العادل"، فيما قضت محكمة العدل الدولية بعد يومين بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

جزر كوك: معادن وموانئ

وفي المحيط الهادئ، أشار التقرير إلى أن هيئة المعادن البحرية في جزر كوك تجري أبحاثاً مشتركة مع معهد صيني لعلوم المحيطات في حوض بنرين، الغني بمليارات الأطنان من العقيدات الغنية بالكوبالت ومعادن حيوية أخرى، فيما تموّل ونيوزيلندا تحديث ميناء الجزيرة بـ60 مليون دولار، وسط حديث السفير الأميركي عن وجود عسكري محتمل لمكافحة "الصيد غير القانوني وإرهاب المخدرات".

تطورات إقليمية أخرى

ورصد التقرير توقيع أستراليا والفلبين في 15 تشرين الثاني ترتيباً جديداً للتعاون الدفاعي يلزمهما بالتشاور في الأزمات، وإعلان رئيس حكومة جزر سليمان ماثيو وال إلغاء الاتفاق الأمني المثير للجدل مع الصين لعام 2022 بعد اعتماد أستراليا شريكاً أمنياً رئيسياً، إضافة إلى صراع داخل الحكومة اليابانية بين دعاة التقشف ودعاة الأمن حول حجم خطة الاستثمار الدفاعي المقبلة، وتصويت بابوا غينيا الجديدة وبالاو وميكرونيزيا وناورو ضد قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.