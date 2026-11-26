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وفي ما يلي تستعرض وكالة فرانس برس 10 أحداث بارزة طبعت العام.



واشنطن تعتقل مادورو ذكر موقع " عربية" أن عام 2026 شهد حرباً في وموجات حر وحرائق وتقدماً متسارعاً للذكاء الاصطناعي، في أحداث رسمت ملامح العام.وفي ما يلي تستعرض وكالة فرانس برس 10 أحداث بارزة طبعت العام.

بعد ثلاثة أيام من بداية العام، أغارت قوات أميركية على كراكاس واعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته مع زوجته جواً إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، بحسب فرانس برس.



وأوضحت الوكالة أن منتقدين شككوا في قانونية العملية، بينما اعتبرها الرئيس دونالد ترامب دليلاً على أن "الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي لن يُشكَّك فيها مجدداً".



ولفتت إلى أن صورة نشرها ترامب لمادورو معصوب العينين ومكبّل اليدين ويضع واقيين للأذنين ويرتدي بدلة رياضية رمادية من "نايكي" انتشرت على نطاق واسع، في مؤشر على استعداد جديد لفرض الإرادة الأميركية بالقوة.

حرب الشرق الأوسط

افتتح العام في الشرق الأوسط بحملة قمع للمحتجين المناهضين للحكومة في إيران وتعزيز عسكري أميركي، ثم بهجوم أميركي إسرائيلي بعد أسابيع أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.



وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الواسع أشعل حرباً امتدت سريعاً لتطال كل دول المنطقة وعدداً من الدول خارجها. وردّت إيران بإغلاق مضيق هرمز، المنفذ لشحنات الطاقة الخليجية، ما رفع أسعار النفط وفاقم أزمة غلاء المعيشة عالمياً.



ومع اقتراب العام من نهايته، خسر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيته الحاكمة في انتخابات مفصلية عُدّت استفتاءً على ولاية هيمنت عليها الحرب.



مهمة أرتميس 2 افتتح العام في الشرق الأوسط بحملة قمع للمحتجين المناهضين للحكومة في إيران وتعزيز عسكري أميركي، ثم بهجوم أميركي إسرائيلي بعد أسابيع أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم الواسع أشعل حرباً امتدت سريعاً لتطال كل دول المنطقة وعدداً من الدول خارجها. وردّت إيران بإغلاق مضيق هرمز، المنفذ لشحنات الطاقة الخليجية، ما رفع أسعار النفط وفاقم أزمة غلاء المعيشة عالمياً.ومع اقتراب العام من نهايته، خسر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيته الحاكمة في انتخابات مفصلية عُدّت استفتاءً على ولاية هيمنت عليها الحرب.

أقلع أربعة رواد فضاء من وكالة ناسا من مركز كينيدي في فلوريدا في أبريل، في أول رحلة مأهولة حول القمر منذ أكثر من نصف قرن، بحسب فرانس برس.



وأوضحت الوكالة أن المهمة أوصلت الطاقم إلى مسافة أبعد في الفضاء من أي رحلة بشرية سابقة، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته مهمة أبولو 13 عام 1970، وأنتجت كماً وافراً من الملاحظات الفلكية والصور المذهلة.



وأضافت أن المهمة فتحت فصلاً جديداً في استكشاف الفضاء، مع تخطيط للعودة إلى سطح القمر وسعي الصين إلى إرسال بشر إليه بحلول 2030.



إيبولا

أُعلن في مايو عن تفشٍّ جديد لحمى إيبولا النزفية القاتلة في الكونغو الديمقراطية، من سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها لقاح مثبت الفعالية، بحسب فرانس برس.



وبحسب الوكالة، انتشر التفشي في ثماني مقاطعات، معظمها في شرق البلاد وشمالها الشرقي النائيين، وسُجلت حالات عبر الحدود في أوغندا وكينيا ونيجيريا. وعرقل النزاع المسلح بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة في بعض أشد المناطق تضرراً جهود المكافحة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدد الحالات تجاوز 11,500 بحلول نوفمبر، مع أكثر من 5,500 وفاة، ما يجعله أسوأ تفشٍّ للمرض في تاريخ الكونغو الديمقراطية.



كأس العالم

أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتوسعت إلى 48 منتخباً للمرة الأولى.



وأوضحت الوكالة أن خمسة أسابيع من المباريات في أجواء حارة غالباً خلال حزيران وتموز شهدت أداءً بطولياً من منتخبات أقل حظاً مثل الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر، إلى جانب ابتكارات مثيرة للجدل، منها "استراحات الترطيب" التي قوبلت بصيحات استهجان متكررة.



وبعد تعثرات مبكرة، بلغت إسبانيا النهائي بعدما أطاحت بفرنسا المرشحة، فيما أخرجت الأرجنتين إنجلترا من نصف النهائي في خيبة مونديالية معتادة لمنتخب هاري كين.



وحسم هدف لفيران توريس في الوقت الإضافي اللقب الثاني لإسبانيا، في نهائي باهت شابته مشاهد فوضوية بعد صافرة النهاية، حين اشتبك الأرجنتينيون المحبطون مع منافسيهم.



موجات الحر والحرائق

شهد الصيف الأوروبي موجات حر متتالية قاتلة ومحطمة للأرقام القياسية، غذّاها التغير المناخي بدرجات حرارة حارقة وجفاف خانق، وفقاً لفرانس برس.



وأفادت الوكالة بتسجيل عشرات الآلاف من الوفيات الزائدة المرتبطة بالحر في أوروبا، وبتأثير اقتصادي كبير للحر المطوّل. وتضررت المحاصيل وتراجعت الإنتاجية واضطربت حركة الشحن على نهر الراين، الذي انخفض منسوب مياهه إلى حد جعله غير صالح للملاحة.



وقدّرت مجموعة "أليانز" للتأمين، بحسب فرانس برس، كلفة موجات الحر على الاقتصاد الألماني وحده بنحو 25 مليار يورو (28.4 مليار دولار).



وأتلفت حرائق مدمرة مساحات واسعة في فرنسا وإسبانيا، بينما التهمت حرائق استمرت أشهراً في إندونيسيا نحو ثلاثة ملايين هكتار في آسيا، وفقاً للوكالة. وتسبب الضباب السام في إصابة مئات الآلاف بالأمراض وانتشر فوق ماليزيا وسنغافورة، ما أثار غضباً دبلوماسياً.



فيضانات نيبال والتبت

في 26 آب ، تسبب انهيار نهر جليدي في منطقة عالية على الحدود بين نيبال والصين في سيل يشبه التسونامي من المياه والجليد والصخور والحطام، أودى بحياة أكثر من 1,400 شخص وخلّف أكثر من 5,500 مفقود، بحسب فرانس برس.



وأمضى مئات من رجال الإنقاذ أسابيع في التنقيب وسط الطين والركام بحثاً عن ناجين، مع نجاحات قليلة.



وقدّرت الحكومة النيبالية، وفقاً للوكالة، كلفة إعادة الإعمار بـ4.78 مليار دولار.



الذكاء الاصطناعي خارج السيطرة؟

تسارعت ثورة الذكاء الاصطناعي في 2026، وتسارعت معها المخاوف من تأثيرها في مستقبل البشرية، مع تحذير عدد من رؤساء شركات التقنية من قدرتها التدميرية، بحسب فرانس برس.



وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف تغذّت بسلسلة حوادث، بينها إفلات أنظمة " إيه آي" المستقلة من قيودها، بدءاً باختراق في تموز لمنصة "هاغينغ فيس" الواسعة الاستخدام لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي.



وفي سبتمبر، دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، شركات الذكاء الاصطناعي إلى تنسيق إبطاء تطوير التقنية لفهم أفضل للمخاطر، وفقاً لفرانس برس.



وتلقى القطاع ضربة جديدة في نوفمبر حين أقرّ رئيس "إنفيديا" جنسن هوانغ بعلاقة مع جاسوسة صينية مزعومة، ما أدى إلى هبوط الأسهم.



احتجاجات جيل زد

هزّت احتجاجات قادها الشباب حكومات في أوروبا، بعد حركات مشابهة في آسيا في السنوات الأخيرة، وفقاً لفرانس برس.



وأوضحت الوكالة أن مطالب تحسين التعليم امتزجت بمخاوف أوسع بشأن فرص العمل وارتفاع كلفة المعيشة. وفي فرنسا، تحولت احتجاجات حاشدة في أكتوبر إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات، مع اعتقال الآلاف ونهب مئات المتاجر وإحراق مبانٍ عامة.



وشهدت ألمانيا وإيطاليا اضطرابات أصغر، بينما انتهت في صربيا حركة احتجاج طلابية طويلة بالإطاحة بالحكومة القومية.



وأضافت الوكالة أن "ثورة الفلامنغو" في ألبانيا شهدت أسابيع من الاحتجاجات في تيرانا ضد الفساد الحكومي، أشعلها مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب. وخارج أوروبا، استمد "حزب الصراصير الشعبي" الهندي قوته من أنصار جيل زد في احتجاجاته على مزاعم سوء سلوك من لجنة الانتخابات.



انتكاسات لليمين

وجّه الناخبون الأميركيون، المثقلون بتضخم غذّته حرب ترامب في الشرق الأوسط، هزيمة قاسية لحزبه في انتخابات نوفمبر النصفية.



وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين سيطروا على الكونغرس، ما جعل الرئيس البالغ 80 عاماً في موقع الرئيس المنتهية ولايته الفعلي لما تبقى من ولايته. وأشارت إلى أن "الموجة الزرقاء" التي وُجّهت ضد حركة "ماغا" ترددت أصداؤها في انتكاسات انتخابية لحكومات يمينية أخرى حول العالم.



وفي المجر، مُني فيكتور أوربان بهزيمة ساحقة في أبريل أنهت حكم الزعيم الموالي لروسيا بعد 16 عاماً، فيما انتهت ولاية حليفه المقرب ألكسندر فوتشيتش، بعد 14 عاماً، على يد الحركة الطلابية.



وفي البرازيل، حقق الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا عودة دراماتيكية بفوزه بإعادة انتخابه على حليف ترامب فلافيو بولسونارو، الذي فرّ سريعاً إلى الولايات المتحدة، وفقاً للوكالة.