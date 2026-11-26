لقي أحد أفراد طاقم ناقلة ديزل مصرعه، إثر غرقها قبالة إيبيزا ، صباح الخميس، فيما أُنقذ بقية أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصاً.

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وكانت الناقلة "ميد إمري"، التي ترفع علم ، في طريقها من ميناء الخضراء إلى ، وعلى متنها نحو 7 آلاف طن من الديزل، عندما غرقت على بعد 25 ميلاً بحرياً من إيبيزا.

وأفادت السلطات بأن أحد أفراد الطاقم توفي بعد نقله إلى المستشفى، فيما أُصيب 6 آخرون بجروح طفيفة وانخفاض حرارة الجسم، ونُقلوا إلى مستشفيين لتلقي العلاج. أما بقية الناجين، فتوزعوا بين بلنسية وسفينة إنقاذ.

واستعانت فرق الإنقاذ بثلاث مروحيات وعدد من السفن، إلى جانب إرسال سفينة متخصصة في التعامل مع تسربات وطائرة لمراقبة موقع الحادث، فيما رفعت مستوى لمكافحة التلوث البحري إلى ثاني أعلى درجاتها.

ويثير الحادث مخاوف بيئية، نظراً إلى الأهمية الطبيعية للمياه المحيطة بإيبيزا، التي تشكل موطناً للسلاحف والدلافين وطيور بحرية مهددة، فضلاً عن احتضانها مساحات واسعة من أعشاب البوسيدونيا البحرية الداعمة للتنوع البيولوجي.

وأكدت حكومة جزر البليار أنها تجمع المعلومات لتقييم تداعيات الغرق واحتمال تسرب الوقود، قبل تحديد الإجراءات اللازمة، فيما لم تُكشف بعد جنسيات أفراد الطاقم أو أسباب الحادث.