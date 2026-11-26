أظهرت بيانات جديدة أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتّحدة الأميركيّة ارتفع بوتيرة متسارعة بلغت 4.3% في الربع الثالث.

ورغم ذلك، يضغط المستثمرون على زر الذعر، مما يتسبب في تذبذب الأسهم بعنف. فأظهرت تداولات الأسهم الأميركية، مدى هشاشة معنويات المستثمرين في الوقت الراهن، إذ هوت المؤشرات الرئيسة بأكثر من 1000 نقطة خلال التعاملات الصباحية أمس، قبل أن تستعيد جزءاً كبيراً من تلك الخسائر في تداولات ما بعد الظهر. أما عن الوجهة المُقبلة للأسهم، فلا أحد يعلم، بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس".



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 8% عن أعلى مستوى بلغه مؤخراً في 6 تشرين الأول، مما يضعه على أعتاب "مرحلة التصحيح"، والتي تُعرَّف بانخفاض يتجاوز 10% عن الذروة الأخيرة.



وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن التضخم في وقت سابق من العام كان مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أن الإشارات الأحدث تشير إلى أن النمو الاقتصادي القوي المدفوع بالإنفاق الضخم على ، بات الآن العامل وراء ارتفاع الأسعار.



وكان رئيس في شيكاغو أوستان غولسبي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن إنفاق تريليونات الدولارات على مراكز البيانات يساهم في وصول التضخم في البلاد إلى مستويات تثير القلق إلى حد كبير.



وأظهرت بيانات التضخم الصادرة حديثاً ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% في تشرين الأول على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.6% في أيلول.



في غضون ذلك، فإن هذا المزيج من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي المتسارع يُرجّح بشكل شبه مؤكد إقدام الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في كانون الأول، وربما إقرار زيادات إضافية في أوائل عام 2027، وفقاً لآراء اقتصاديين.

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ويشير التقرير إلى أن شبح رفع أسعار الفائدة يلقي بظلاله الثقيلة على سوق الأسهم، إذ يمكن أن تخلق تكاليف الاقتراض المرتفعة عقبات أمام شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى التي تسعى لتوسيع قدراتها الحوسبية.



كما أن الأسر، التي ترزح بالفعل تحت وطأة التضخم المتصاعد، قد تواجه تكاليف أعلى في كل شيء، بدءاً من بطاقات الائتمان وصولاً إلى الرهون العقارية، مما يشكل رياحاً معاكسة للإنفاق الاستهلاكي. (ارم نيوز)