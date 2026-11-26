أعلن المرشد الأعلى في مجتبى خامنئي أن أسبوع التعبئة فرصة لإعادة النظر في مؤسسة التعبئة التي وصفها بالثمينة، داعيا إلى تجديدها.

وقال خامنئي في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة إن المؤسسة أنشئت بمبادرة من الإمام الخميني لتجمع الإيرانيين من مختلف الأجيال، من أصحاب الهمم العالية والمخلصين، لتكون نواة صلبة من الحق والعدل، وفق ما نقلته وكالات إيرانية.وأضاف أن التعبئة أظهرت نفسها بداية في الدفاع الذي امتد ثماني سنوات، حين غدت السند الأساس والمحوري للحرب، وكان التعبويون ينهلون من الأجواء الروحانية في السواتر والخنادق فيوضات معنوية لا تحصى.وأشار إلى أن صورة التعبويين في أذهان الناس كانت صورة الإيمان والالتزام والصفاء والإخلاص والبصيرة والشجاعة والجهاد والإيثار والتضحية، لافتا إلى أن مرحلة الدفاع المقدس خلفت بفضل الروحية التعبوية أثرا عميقا في المنظومات الرسمية وغير الرسمية.وفي النقطة الأولى، دعا خامنئي منظمة التعبئة إلى خوض تجربة تحول وولادة جديدة بالتوازي مع بعثة الشعب في مرحلة الدفاع المقدس الثالث، والاستعانة بالشعب لصياغة نسخ أكثر تقدما وحداثة من التعبئة السابقة وإدارتها، والمضي نحو تحقيق شعار "كل إيراني تعبوي". وقال إن كثيرا من أفراد الجيش والحرس وقوى الأمن والعاملين في الحكومة وأعضاء مجلس الشورى يعدون أنفسهم من التعبويين لأن قلوبهم معلقة بمدرسة التعبئة، كما أن حملة الرايات في الساحات والشوارع والحشود الغفيرة من المفدين بأرواحهم هم كذلك بالفعل.وفي النقطة الثانية، شدد على أن على المنظمة الرسمية للتعبئة أن تسعى دائما إلى نشر الروحية التعبوية في كل أنحاء البلاد من خلال سلوك التعبويين أنفسهم، عبر التحلي بحسن الخلق والعطف والرأفة واحترام الناس ومراعاة التقوى الفردية والجماعية. وأضاف أن الالتزام بما عرف به كثير من التعبويين من التواضع وخفض الجناح والإيثار والزهد في الظهور والابتعاد عن مظاهر الترف والتشريفات يجعل منهم قرة عين الشعب في كل حي ومدينة وقرية، ويدعو الجميع إلى الاقتداء بهذا النهج.وفي النقطة الثالثة، قال إن الولاء الأساسي للتعبويين هو لمدرسة الحسين التي تمثل القراءة الصحيحة للإسلام المحمدي الأصيل، وعلى هذا الأساس يتشكل كل وصل وفصل لديهم وكل تول وتبر، كما يهتدي قلب التعبوي بتعليمين قرآنيين هما "رحماء بينهم" و"أشداء على الكفار". وأوضح أنهم من هذا المنطلق يبذلون كل ما في وسعهم من رأفة وتضحية تجاه الشعب والنظام والثورة، ولا يفوتون أي فرصة لتوجيه ضربة إلى أعداء الإسلام والنظام الإسلامي، مؤكدا أن صون التلاحم الاجتماعي والوحدة المقدسة للشعب الإيراني ينبغي أن يكونا من الصفات المشتركة بين جميع أفراد التعبئة.وفي النقطة الرابعة، أشار إلى أن التعبئة تداركت بعون أبنائها التعبويين كثيرا من أوجه القصور لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لافتا إلى النمو اللافت الذي شهدته في مرحلة انبعاث الشعب الإيراني. وقال إن الطاقات الفعلية وجميع الذين يعدون تعبويين بقلوبهم تشكل قوة عظيمة، ومنهم أهل الميادين والشوارع والمفدون بأرواحهم وسائر الذين يشاركونهم على السير في طريق السمو الفردي والاجتماعي، داعيا إلى الإفادة من كل جزء من هذه القوة في سبيل حل مشكلات البلاد واغتنام فرص جديدة ومبتكرة.وأعرب خامنئي في ختام رسالته عن أمله في أن تتمكن تعبئة الإيرانيين من أن تسجل في تاريخ البلاد نموذجا ساميا للتعاضد ونصابا عاليا في تحقيق مفهوم الأمة والشعب، فتكون منطلقا لما سيأتي من رقي وتقدم لافتين.