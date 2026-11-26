كشفت وثائق قضائية أُفرج عنها للمرة الأولى عن الأبعاد الكاملة لاختراق منصة "بينانس"، بعد أيام من إصدار محاكم سوق العالمي أمراً بتجميد أصول مسروقة تناهز 6.56 مليار دولار.

وأظهرت البيانات التفصيلية استيلاء المهاجمين على 192 نوعاً من الأصول المشفرة موزعة عبر 11 شبكة، تركزت 60% من قيمتها على شبكة "إيثيريوم".وبحسب الوثائق، تصدرت عملة "USDT" قائمة الأصول المسروقة بنحو 2.5 مليار دولار، تلتها عملة "بيتكوين" بـ 1.42 مليار دولار، إلى جانب 826 مليون دولار من عملة "USDC" المستقرة، ونحو 132.4 مليون دولار موزعة على تسعة رموز مستقرة أخرى.وتشكل العملات المستقرة ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً 55% من إجمالي المسروقات، ما يفسر سبب تجميد حصة كبيرة من المسروقات، إذ يمكن لجهات إصدار العملات الرقمية المستقرة مثل "تيثر" و"سيركل" تجميد الرموز على عناوين محددة، وهو أمر لا يمكن فعله في العملات المشفرة الأخرى.وأوضحت الوثائق أن 2.5 مليار دولار تم الاستيلاء عليها من عملة "يو إس دي تي"، و1.42 مليار دولار من البيتكوين، إضافة إلى 826 مليون دولار من عملة "يو إس " المستقرة، وما يناهز 132.4 مليون دولار من تسعة رموز مستقرة أخرى.يشار إلى أن حجم الأموال التي تم تأمينها يختلف باختلاف المصادر، إذ ذكرت "بينانس" سابقًا أن حوالي 2.85 مليار دولار جُمّدت أو تم اعتراضها، فيما نقل موقع " تيليغراف" أن السلطات الأميركية وشركاء من القطاع الخاص أمّنوا أكثر من 2.7 مليار دولار منذ 29 تشرين الأول.كما حصلت الأميركية على موافقة قضائية لمصادرة أو تجميد أكثر من 1.2 مليار دولار، حيث تتهم السلطات الأميركية قراصنة من ، في الوقت الذي نفت فيه الأخيرة ضلوع أي من مواطنيها في السرقة. (الامارات 24)