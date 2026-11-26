Advertisement

ذكرت "العربية" أنّه في خطوة تبدو أقرب إلى الخيال العلمي، حصلت شركة " " المملوكة للملياردير الأميركي على موافقة أميركية لنشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي في الفضاء، ضمن مشروع طموح لإنشاء مراكز بيانات مدارية قادرة على تشغيل ومعالجة كميات هائلة من المعلومات لخدمة تقنيات .وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أمس الأربعاء، عن موافقتها على المشروع الذي يحمل اسم "Starmind"، ويهدف إلى نقل جزء من البنية التحتية الحاسوبية إلى المدار الأرضي، بدلاً من الاعتماد الكامل على مراكز البيانات التقليدية الموجودة على سطح الأرض.وتراهن "سبيس إكس" على الطاقة الشمسية لتشغيل هذه المنظومة، معتبرة أن وجود مراكز البيانات في الفضاء قد يوفر مصدراً مستمراً للطاقة، ويحدّ من الضغط المتزايد على شبكات الكهرباء والمياه التي تستهلكها المنشآت الضخمة المخصصة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.لكن المشروع لا يخلو من تحديات هائلة؛ إذ يتطلب إطلاق أعداد غير مسبوقة من الأقمار الصناعية، وتنسيق عملها في مجموعات مترابطة، فضلاً عن معالجة صعوبات التبريد في الفضاء والتكاليف الضخمة المرتبطة بعمليات الإطلاق والتشغيل والصيانة.وأثار المشروع اعتراضات من جهات علمية وشركات منافسة، بينها "أمازون" والجمعية الفلكية الأميركية، بسبب مخاطر ازدحام المدار، واحتمالات التصادم وتراكم الحطام الفضائي، إلى جانب المخاوف من تأثير الأقمار الصناعية الكثيفة واللامعة على عمليات رصد السماء والأبحاث الفلكية.وبموجب الترخيص، يتعيّن على الشركة بدء نشر الأقمار الصناعية قبل تشرين الثاني 2033، والوصول إلى 100 ألف قمر بحلول تشرين الثاني 2035، ثم نشر نصف العدد المصرح به بحلول تشرين الثاني 2038، على أن تكتمل المنظومة بحلول تشرين الثاني 2040.