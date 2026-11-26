أعلنت شركة " "، الخميس، العثور على جثمان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وهو الجنسية، بعدما فُقد إثر الهجوم الذي استهدف السفينة في في 17 تشرين الثاني الجاري.

وأعربت الشركة، في بيان، عن أسفها للحادثة، مقدمة تعازيها إلى عائلة المتوفى، ومؤكدة توفير الدعم اللازم لها، مع احترام خصوصيتها وعدم تفاصيل شخصية إضافية.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 11 من أفراد الطاقم، غادر تسعة منهم المستشفى، فيما لا يزال اثنان يتلقيان العلاج.

ودعت الشركة إلى اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.