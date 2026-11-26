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وكان في استقبالهم مدير مستشفى العام الدكتور محمد عبدالله ، رئيس مجلس ادارة سيروم الدكتور حمد عبدالله، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية ، الزراعة ، الصناعة والصحة، رؤساء بلديات، فعاليات اجتماعية.وبعد جولة اطلع فيها الوفد التركي واللبناني على خطوط انتاج المعمل، تم توقيع الاتفاق.وأعرب النائب عبدالله عن فخره "بالنجاح الذي تحققه الصناعة اللبنانية، وبما توفره من فرص العمل من أجل الوصول إلى اقتصاد منتج. وتركيا هي دولة اقتصادية كبرى ، وصاحبة اقتصاد قوي ، وهذا الموضوع يشجع على توفير الفرص والاستثمار للشباب، ولقد باشرنا العمل على اقتراح قانون لتشجيع الصناعة بشكل عام ومنها الصناعة الدوائية.وأشار الى ان "البعض يعتبره اقتصادًا حرًّا لا يمكنك ان تحميه ، ونحن مع الحماية الاقتصادية والصناعية الكاملة. علينا ان نقف إلى جانب الصناعات اللبنانية وهذه الخطوة ستكون محفزة للآخرين".وأضاف: "باشرنا بأكثر من اقتراح قانون ، وهناك أشياء بدأت تاخذ مداها. نحاول حماية الصناعة الوطنية والدوائية، ولكن للأسف هناك بعض أصحاب الفكر الرجعي، إن صح التعبير، من دون ان استفز أحد، بأن الاقتصاد الحر لا يمكنك حمايته في بلد مفتوح للتجار. نحن مع الحماية الكاملة لإنتاجنا الزراعي والصناعي ، وجزء منه أن تؤمن الحماية لإنتاجك وإنتاج غيرك في لبنان ، وهذا ليس بالمسألة السهلة ، بالعكس يتوجب علينا ان نقف بجانب المستثمرين الداخليين والخارجيين، حتى نقول لهم ان الفرص متاحة ، تفضلوا واستثمروا في لبنان، هذا الاستثمار سيكون تجربة لغيركم ليأخذ مداه".وأردف: "كما تعرفون ان اقتصادنا غير متعافي ، غير مستقر ،ما زلنا في عنق الزجاجة، لكنها صفحة مشرقة بكل تاريخ المنطقة وكل لبنان ، لأننا نقوم بخطوات إنتاجية بظروف صعبة، وبغياب القروض. باشرنا بفصل المسارين ، مع عدم موافقتنا، يبقى الانتاج الغذائي مرتبط بالمعامل ، نحاول من خلال اقتراح القانون ان يكون هناك تعديل لقانون الصيدلة في لبنان".ورأى عبدالله ان "الصناعات الغذائية تحتاج لمعمل دواء، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة، وبأكثر من كتلة نيابية، من اجل التعديل ولا يكفي ان نشرع البلد للعالم بإمكانيات ضئيلة، وأنا على يقين بأن الزملاء سيعملون على حماية الإنتاج اللبناني".وبدوره، أكد السفير التركي لوتيم ان "الإنجاز يشكل إشارةإيجابية ورغبة بتوسيع مجالات الشراكة وتعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية مع لبنان. وتركيا ترغب بمزيد من الشراكات مع لبنان، وهي تحمل مشاعر صادقة نابعة من القلب للبنان واللبنانيين ، كما تؤمن أنكم تبادلوننا المشاعر نفسها".ورأى ان "لبنان يواجه ظروفا بالغة الصعوبة على المستوى الدولي ، بما في ذلك التحديات والاعتداءات، لكن أعظم ثروة يمتلكها لبنان هي شعبه ، ومن خلال معرفتي بلبنان استطيع ان اقول ان ابناءه يتمتعون بمستوى عالٍ من العلاقات الواسعة والروح الإبداعية والقدرة على الصمود ومواجهة التحديات، وهم شركاء متميزين وناجحين".