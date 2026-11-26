عين الرئيس السوري أحمد السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد عضوا في مجلس الشعب، في خطوة تأتي بعد أشهر من حل قوات "قسد" وبدء دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن .وأعلن مجلس الشعب السوري، الخميس، صدور مرسوم رئاسي بتعيين السياسية الكردية البارزة لملء مقعد شاغر مخصص لعضو مستقل، ليرتفع عدد من 205 إلى 206.وتعد إلهام إحمد من أبرز الشخصيات السياسية المدافعة عن حقوق في سوريا، وشكلت إلى جانب قائد قوات سوريا الديمقراطية السابق مظلوم عبدي أحد أبرز أطراف التفاوض مع بشأن اتفاق الدمج.وبعد إطاحة في كانون الأول 2024، وقعت السلطات الجديدة والقيادات الكردية اتفاقا مطلع عام 2026، نص على دمج المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة المركزية.

وفي آب، عقب تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي شكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وأدت دورا بارزا في مواجهة تنظيم داعش. وعيّنه الشرع لاحقا مستشارا له.وجاء حل القوات لينهي مرحلة سعى خلالها الأكراد إلى تكريس حكم ذاتي والحفاظ على المكتسبات التي حققوها خلال سنوات النزاع، وكانت إلهام أحمد من أبرز المدافعين عنها.ولدت إلهام أحمد في عفرين عام 1972، ودرست الأدب العربي في جامعة حلب، حيث بدأت نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل أن تصبح من مؤسسي الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد خلال النزاع السوري.ودافعت عن إقامة نظام لامركزي وتعددي في سوريا، وهو توجه عارضته دمشق، قبل أن تشارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق الدمج وتنفيذه.وأتاح بدء تطبيق الاتفاق، الذي تضمن إعادة نازحين أكراد إلى مناطقهم، عودتها إلى مسقط رأسها في عفرين خلال أيار 2026، للمرة الأولى منذ 9 سنوات. (سكاي نيوز عربية)