أعلنت ، اليوم الخميس، رصد عدد من الطائرات المسيّرة المعادية التي اخترقت المجال الجوي للبلاد، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في التعامل معها ورفع مستوى جاهزيتها لحماية أمن وسيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن عبدالعزيز العطوان، أن العدوان استهدف موقعاً حيوياً، ما أدى إلى تساقط شظايا تسببت بأضرار مادية وإصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن المصابين هم مواطن ، وإيطاليان، وباكستاني.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان عبر منصة "إكس"، استمرار تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.