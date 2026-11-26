وجهت محكمة نرويتش الجزئية تهمتيّ السرقة والتعدي على ممتلكات لمواطنين ألبانيين، على خلفية عملية اقتحام مزعومة لمزرعة "أنمر هول" الريفية في نورفولك التابعة للأمير وليام وزوجته كيت.

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ومثل ميرغين دوكو البالغ من العمر 34 عاما وأريلين ندوتشي البالغ من العمر 32 عاما أمام المحكمة، حيث استمعت إلى تفاصيل الحادثة التي وقعت مساء 23 تشرين الثاني داخل المقر الريفي الواقع ضمن عقار ساندرينغهام الخاص.وبحسب ما عرض في الجلسة، يُتهم الرجلان بالدخول إلى غرفة الملابس عبر التسلق على أنبوب تصريف. كما أُبلغت المحكمة بتفعيل أجهزة استشعار الحركة في العقار ورصد حركة قرب نافذة حديقة الأورانجيري، إضافة إلى آثار احتكاك على أنبوب التصريف المجاور للمبنى.وقالت المحكمة إن ديفيد هاريسون، المسؤول عن الصيد البري والحفاظ على البيئة في ساندرينغهام، شاهد شخصين يفران عبر سياج من الأشجار إلى منطقة حرجية أثناء دوريته. وأضاف أن أحدهما كان حافيا قبل أن يتم توقيفهما لاحقا.وأشارت المحكمة أيضا إلى أن من بين المسروقات المزعومة علبة أزرار وصفت بأنها "أزرار دوق إدنبره"، فيما ظهرت أضرار على إطار نافذة خارجي يرجح أنها ناتجة عن دخول قسري إلى غرفة الملابس.وقرر القاضي الجزئي ماثيو بون إبقاء المتهمين قيد التوقيف، على أن يمثلا مجددا أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بينما لم يتم القبض بعد على مشتبه به ثالث. (روسيا اليوم)