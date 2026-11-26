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علّق ، اعتباراً الخميس، مشترياته من المُنتَج محلياً، في خطوة تستهدف زيادة المعروض في السوق الداخلية، وكبح الفارق السعري مع .ونقلت مصادر مصرفية بحسب موقع " Haberler" ، أن القرار دخل حيّز التنفيذ الفوري، مشيرةً إلى أن امتناع عن شراء الإنتاج المحلي من الذهب سيؤدي تلقائياً إلى ضخّ كميات أكبر من المعدن النفيس الفعلي داخل الأسواق .ورجحت التقديرات المصرفية أن يسهم هذا الارتفاع في المعروض المحلي في تضييق السعرية القائمة بين أسعار الذهب المتداولة في ومستوياتها في البورصات العالمية، فيما لم يُدلِ البنك المركزي التركي بأي تعليق بشأن القرار المذكور.ويمثل الذهب أحد الأصول المهمة في تركيا، سواء باعتباره وسيلة للادخار والتحوط من تراجع قيمة العملة والتضخم، أو بوصفه جزءاً من النشاط التجاري والصناعي المرتبط بالتعدين والتكرير والمجوهرات. (الامارات 24)