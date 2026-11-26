علّق البنك المركزي التركي
، اعتباراً من اليوم
الخميس، مشترياته من الذهب
المُنتَج محلياً، في خطوة تستهدف زيادة المعروض في السوق الداخلية، وكبح الفارق السعري مع الأسواق العالمية
.
ونقلت مصادر مصرفية بحسب موقع " Haberler" التركي
، أن القرار دخل حيّز التنفيذ الفوري، مشيرةً إلى أن امتناع البنك المركزي
عن شراء الإنتاج المحلي من الذهب سيؤدي تلقائياً إلى ضخّ كميات أكبر من المعدن النفيس الفعلي داخل الأسواق التركية
.
ورجحت التقديرات المصرفية أن يسهم هذا الارتفاع في المعروض المحلي في تضييق الفجوة
السعرية القائمة بين أسعار الذهب المتداولة في تركيا
ومستوياتها في البورصات العالمية، فيما لم يُدلِ البنك المركزي التركي بأي تعليق بشأن القرار المذكور.
ويمثل الذهب أحد الأصول المهمة في تركيا، سواء باعتباره وسيلة للادخار والتحوط من تراجع قيمة العملة والتضخم، أو بوصفه جزءاً من النشاط التجاري والصناعي المرتبط بالتعدين والتكرير والمجوهرات. (الامارات 24)